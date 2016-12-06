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    Дек 30

    Теплый чечевичный салат с шампиньонами, козьим сыром и соусом из кориандра

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    Этот теплый салат с чечевицей, королевскими шампиньонами и козьим сыром может стать полноценным легким ужином для семьи, на приготовление которого вы потратите всего какихто десять минут. Блюдо получится питательным и аппетитным, а особый аромат ему придаст соус из кориандра.

    Требующиеся продукты:

    чечевица зеленая, заранее сваренная360 граммов;
    перец сладкий красный и луковица сладкая краснаяпо 1 штуке;
    шампиньоны королевские (крупные, с коричневой шляпкой) – 200 граммов;
    сыр козий160 граммов;
    листья салатапара горстей;
    масло сливочное30 граммов;
    перец черный свежемолотый;
    масло оливы6 столовых ложек;
    соль и кориандр молотыйпо половинке чайной ложки;
    горчица с деликатным вкусом2 чайные ложки;
    уксус рисовыйчайная ложка.

    Приготовление:

    1. Удалите у красного лука шелуху, у красного перцасемена и перегородки. Затем порежьте лук на узенькие полоски, а перецна маленькие квадратики. Королевские шампиньоны нашинкуйте в виде тонких ломтиков (при желании можете взять обычные белые шампиньоны, но учтите: они не такие ароматные, как королевские).

    2. Положите нарезанные овощи и грибы в сковороду и на сильном огне обжаривайте их, пока они не будут золотистого цвета, шестьсемь минут. Используйте для жарки сливочное масло. Для жарки можно использовать сковороду из подарочного набора посуда https://www.posudaserviz.ru/products_nabory-posudy_1.php, благодаря которой Ваше блюдо будет еще вкуснее.

    3. Переложите продукты из сковороды в миску. Добавьте вареную чечевицу и порванные на кусочки свежие салатные листья. Перемешайте.

    4. Сделайте соус, для чего в небольшую баночку поместите оливковое масло, кориандр, соль, горчицу и рисовый уксус. Закройте крышкой и как следует встряхните баночку, чтобы ингредиенты смешались в однородный соус.

    5. Заправьте полученным соусом чечевичный салат. Сверху посыпьте свежемолотым перцем и нарезанным кусочками козьим сыром. Подавайте.

    Приятного аппетита!

    written by admin


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