Этот теплый салат с чечевицей, королевскими шампиньонами и козьим сыром может стать полноценным легким ужином для семьи, на приготовление которого вы потратите всего каких—то десять минут. Блюдо получится питательным и аппетитным, а особый аромат ему придаст соус из кориандра.

Требующиеся продукты:

— чечевица зеленая, заранее сваренная – 360 граммов;

— перец сладкий красный и луковица сладкая красная – по 1 штуке;

— шампиньоны королевские (крупные, с коричневой шляпкой) – 200 граммов;

— сыр козий – 160 граммов;

— листья салата – пара горстей;

— масло сливочное – 30 граммов;

— перец черный свежемолотый;

— масло оливы – 6 столовых ложек;

— соль и кориандр молотый – по половинке чайной ложки;

— горчица с деликатным вкусом – 2 чайные ложки;

— уксус рисовый – чайная ложка.

Приготовление:

1. Удалите у красного лука шелуху, у красного перца – семена и перегородки. Затем порежьте лук на узенькие полоски, а перец – на маленькие квадратики. Королевские шампиньоны нашинкуйте в виде тонких ломтиков (при желании можете взять обычные белые шампиньоны, но учтите: они не такие ароматные, как королевские).

2. Положите нарезанные овощи и грибы в сковороду и на сильном огне обжаривайте их, пока они не будут золотистого цвета, шесть—семь минут. Используйте для жарки сливочное масло. Для жарки можно использовать сковороду из подарочного набора посуда https://www.posudaserviz.ru/products_nabory-posudy_1.php, благодаря которой Ваше блюдо будет еще вкуснее.

3. Переложите продукты из сковороды в миску. Добавьте вареную чечевицу и порванные на кусочки свежие салатные листья. Перемешайте.

4. Сделайте соус, для чего в небольшую баночку поместите оливковое масло, кориандр, соль, горчицу и рисовый уксус. Закройте крышкой и как следует встряхните баночку, чтобы ингредиенты смешались в однородный соус.

5. Заправьте полученным соусом чечевичный салат. Сверху посыпьте свежемолотым перцем и нарезанным кусочками козьим сыром. Подавайте.

Приятного аппетита!