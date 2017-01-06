Рубрики Авто (17)

Афиша (22)

Бизнес (30)

Видео (7)

Дом (25)

Здоровье (37)

Криминал (68)

Культура (34)

Новости (179)

Общество (136)

Политика (28)

Спорт (39)

Технологии (2)

Экономика (63) Январь 2017 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс « Дек 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Home Теплый чечевичный салат с шампиньонами, козьим сыром и соусом из кориандра Материалы для отделки пола спальни Где покушать после туристического дня? Культура В Италии существует несколько видов ресторанов, с разной ценовой политикой, сервисом и кухней. Всего классифицируют три варианта места, куда можно зайти пообедать или поужинать – это классические рестораны, траттории и ростичерии.

При выборе классического ресторана следует учитывать, что не зря они находятся на видных местах или больших улицах – это маркетинговый ход, призванный завлекать туристов, у которых всегда есть деньги. Цены здесь обычно высокие, хотя и разнообразие блюд вводит в восторг любителей вкусно поесть. Странный для советских умов пункт в счете «сервировка» для итальянцев считается нормальным. Вы оплачиваете не только саму еду, но и скатерть, столовые приборы, оформление стола и т.д. Зато и обслуживание здесь качественное – еду приносят и укладывают красиво, салфеточки сложены в виде различных интересных и сложных фигурок. По сути это идеальное место для банкетов или отличные рестораны для новогоднего корпоратива, когда добротная прибыльная компания хочет отпразновать успешный год и сделать своим сотрудникам хороший праздник.

Траттории и хостерии являются заведениями попроще – выбор блюд здесь небольшой, однако и цены невысоки. Еда в тратториях сытная, но не отличается роскошью в исполнении и оформлении.

Ростичерии популярны среди итальянцев, а значит, и туристам полезно будет заглянуть в такое местечко, чтобы проникнуться культурой и атмосферой, которую не увидишь в музеях и на экскурсиях. Здесь еда готовится по-домашнему, среди блюд непременно можно встретить традиционные для Италии кушанья, такие как пицца, паста и различные представления морепродуктов.

Во всех ресторанах принято оставлять чаевые, но это остается на усмотрение клиента – их не включают в счет. Традиционной суммой, которую можно отдать в знак благодарность официанту – 5 евро. Некоторые щедрые посетители могут оставить и стандартные 10% от суммы счета, но это получается дороговато, с учетом цен на еду и сервировку, а потому официанты не обижаются и на 5 евро.

