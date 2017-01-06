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Янв 06
В Италии существует несколько видов ресторанов, с разной ценовой политикой, сервисом и кухней. Всего классифицируют три варианта места, куда можно зайти пообедать или поужинать – это классические рестораны, траттории и ростичерии.
При выборе классического ресторана следует учитывать, что не зря они находятся на видных местах или больших улицах – это маркетинговый ход, призванный завлекать туристов, у которых всегда есть деньги. Цены здесь обычно высокие, хотя и разнообразие блюд вводит в восторг любителей вкусно поесть. Странный для советских умов пункт в счете «сервировка» для итальянцев считается нормальным. Вы оплачиваете не только саму еду, но и скатерть, столовые приборы, оформление стола и т.д. Зато и обслуживание здесь качественное – еду приносят и укладывают красиво, салфеточки сложены в виде различных интересных и сложных фигурок. По сути это идеальное место для банкетов или отличные рестораны для новогоднего корпоратива, когда добротная прибыльная компания хочет отпразновать успешный год и сделать своим сотрудникам хороший праздник.
Траттории и хостерии являются заведениями попроще – выбор блюд здесь небольшой, однако и цены невысоки. Еда в тратториях сытная, но не отличается роскошью в исполнении и оформлении.
Ростичерии популярны среди итальянцев, а значит, и туристам полезно будет заглянуть в такое местечко, чтобы проникнуться культурой и атмосферой, которую не увидишь в музеях и на экскурсиях. Здесь еда готовится по-домашнему, среди блюд непременно можно встретить традиционные для Италии кушанья, такие как пицца, паста и различные представления морепродуктов.
Во всех ресторанах принято оставлять чаевые, но это остается на усмотрение клиента – их не включают в счет. Традиционной суммой, которую можно отдать в знак благодарность официанту – 5 евро. Некоторые щедрые посетители могут оставить и стандартные 10% от суммы счета, но это получается дороговато, с учетом цен на еду и сервировку, а потому официанты не обижаются и на 5 евро.
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