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Дек 23
Samsung решила расширить свой ассортимент эффективным смартфоном-раскладушкой — G9198, которая была замечена в китайском офисе сертификации Тена в прошлом месяце. Аппарат будет пока доступен для приобретения только на китайском рынке, но вполне возможно, что корейский гигант захочет представить его официально на предстоящем мероприятии — выставке IFA-2015 в Берлине.
G9198 является достойным смартфоном с необычным для сегодняшнего дня дизайном. Смартфоны с форматом корпуса флип достаточно редки. Преимуществом этого устройства является наличие физической клавиатуры с большой навигационной клавишей и сенсорным экраном.
Samsung решила реализовать в G9198 6-ядерную вычислительную систему Snapdragon 808 от Qualcomm, которая состоит из двух ядер Cortex ARM-А57, тактируемых до 2 ГГц, и четырех ядер с архитектурой A53 с 64-битной поддержкой. За обработку и воспроизведение графики отвечает Adreno 418 — интегрированный графический чип. SoC поддерживает 2-гигабайтная система оперативной памяти. Это отличное сочетание, обеспечит высокую производительность Google Android-платформы 5.1.1 с интерфейсом TouchWiz.
Разрешение изображение представлено на двух дисплеях Samsung G9198 с одинаковой диагональю 3,9″ 1280х768 пикселей. Оба дисплея сделаны по технологии Super AMOLED, так что потенциальный покупатель может рассчитывать на яркие цвета и хорошее качество изображения.
Для размещения информации и приложений в Samsung G9198 используется встроенный 16 Гбайтный модуль памяти (для пользователя остается, примерно, 10,9 Гбайт), который может быть расширен в любой момент с помощью MicroSD карт-ридера, который поддерживает карты до 128 Гбайт.
На задней панели аппарата встроена 16-Мп основная камера с LED-вспышкой и камера для селфи с 5-Мп матрицей.
Другие спецификации включают в себя: Bluetooth, NFC, двухдиапазонный модуль WiFi, GPS с ГЛОНАСС и Beidou, микроUSB-порт 2.0, LTE-модем, слот для 2 SIM-карт и аккумулятор 2020 мАч. Компоненты расположены в корпусе с размерами 120,3х61,2х16,3 мм и весом 204 грамм.
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