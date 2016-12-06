В компании Opera Software в 2001 году запустили обновленную версию любимого всеми браузера Opera Mini. От предыдущих версий он имеет важное отличие, вместо привычной Java – sis формат. Поэтому браузер полностью оптимален при использовании смартфонов, которые работают на операционной системе Symbian.

Особенности работы браузера:

удаление заметок,

редактирование и синхронизация с помощью сервиса Opera Link,

улучшена обработка RTSP, что дает больше возможностей при просмотре видео в онлайне,

сжатие страниц достигает 90% перед самой отправкой на мобильное устройство, что значительно сокращает время при загрузке.

Такое сжатие дает больше, чем просто быстрый интернет, ведь трафик меньше, соответственно, серфинг станет дешевле, если есть тариф по оплате мегабайт. Но если Вы захотите скачать обои на рабочий стол в высоком качестве, то с этим тоже никаких проблем, Вы можете загрузить файл в оригинальном качестве. Понять интерфейс можно на чисто интуитивном уровне, в мобильной версии есть опция вкладок, это допускает одновременную работу с несколькими сайтами и упрощает навигацию по уже открытым страницам.

При помощи визуальных закладок загрузить любимые порталы можно быстрее. Есть возможность сохранять веб-страницы, если есть необходимость в дальнейшем просмотре в офлайн. При вводе веб-адрессов для ускорения процесса есть автозавершение. Полностью поддерживается AJAX технология, обновленный интерфейс адаптирован для работы с веб-сайтами как на сенсорном экране мобильного устройства, так и при помощи клавишной аппаратуры.

Установлен менеджер загрузок и паролей, свободно выключаются и включаются отображенные картинки, спокойно настраивается их качество и выбирается режим для просмотра веб-страниц. Стало возможным настраивать размер шрифта, также поддерживаются различные азиатские шрифты, сюда можно отнести арабский и тайский язык. К используемым постоянно веб-ресурсам быстрый доступ организован благодаря экспресс-панели.

Главным преимуществом является намного меньшее потребление памяти RAM. Произведенные в браузере обновления позволяют эффективно и комфортно использовать интерфейс, полностью поддерживаются родные функции устройства для редактирования: вставить, копировать, вырезать. Полностью перепрограммирован ввод, улучшена поддержка интеграции китайского языка.Opera Mini на 2011 год самый популярный браузер на мобильных устройствах. По статистике того времени более 30 миллионов человек во всем мире пользовались новинкой.