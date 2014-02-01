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Home Как спрятать главную технику в интерьере? Яркие наружные вывески 9 способов снизить расходы Бизнес Расходы – то, что неизбежно, но вполне контролируемо. Если не следить за расходами, то вскоре можно получить немало финансовых проблем.

Вот 9 способов, которые помогут вам снизить свои расходы.

1. План расходов

Заведите себе привычку составлять план расходов. Это позволит вам точно знать ту сумму, которую вы готовы потратить за месяц. Помимо этого, вы будете знать то, на что конкретно уходят ваши деньги. Кроме того, планируйте налоги. Это поможет Вам избежать непредвиденных расходов и проблем с налоговой. В случае каких-то недопониманий налогового законодательства следует обратиться в http://centrnp72.ru/blog/onlain-kassy для розъяснения необходимых вопросов.

2. Нужные товары и услуги

Многие из нас привыкли покупать ненужные вещи, которые продаются с большой скидкой. Эта скидка и становится главным оправданием. При этом нас совершенно не волнует, что данные вещи нам совсем не нужны.

Покупайте только те вещи, которые вам необходимы. Вы удивитесь тому, сколько сэкономите денег с помощью этого правила.

3. Планирование

Планирование подразумевает под собой заблаговременную подготовку к крупной трате. Например, покупка автомобиля или отдых заграницей. Это нужно делать для того, чтобы вам не пришлось брать кредит, который заберет еще больше средств.

4. Пластиковые карты

Не пользуйтесь пластиковыми картами, так как при их использовании вы не будете чувствовать расходов. Расплачивайтесь только наличными, чтобы постоянно контролировать свои расходы.

5. Список покупок

Перед походом в магазин обязательно составьте список тех вещей, которые вы хотите приобрести. Таким образом вы избавитесь от лишних трат, которые совершите под эмоциональным давлением.

6. Оптовые покупки

Здесь все просто. Чем больше купите, тем дешевле обойдется.

7. Покупки в конце сезона

Покупайте летние товары зимой, а зимние — летом. Если так поступать со всеми вещами, то экономия будет колоссальной.

8. Общественный транспорт

Вы сэкономите на бензине и сервисном обслуживании. Метро очень часто оказывается удобнее, чем собственная машина из-за того, что на машине приходится стоять в пробках.

9. Отказ от кредитов

Старайтесь жить по средствам. Кредит не сделает вас богаче. Вы только влезете в долги, которые будут забирать значительную часть вашего бюджета.

