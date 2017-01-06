Стеклоочистители и жидкость.

Туман, снег и дождь существенно снижают видимость на дороге в зимнее время. В результате, вам приходится гораздо чаще использовать щетки стеклоочистителей и расходовать омывающую жидкость. Специальная «незамерзайка», залитая в бачок омывателя, будет хорошим подспорьем в борьбе с обледенением стекол. Также всегда полезно иметь под рукой запасную банку стеклоомывателя.

Аккумулятор.

Тщательный осмотр аккумулятора и кабелей просто необходим в процессе подготовки автомобиля к зиме, поскольку холодная погода усиливает нагрузку на аккумулятор.

Адвокат по ДТП

Зима это время повышенной опасности на дорогах и, соответственно, повышенной вероятности стать участником ДТП. По этому желательно на этот случай иметь контакты адвоката по ДТП, который в случае необходимости сможет оказать квалифицированную помощь.

Проверка шин.

Устанавливая зимнюю резину на свое авто, внимательно изучите ее на предмет изношенности, наличие порезов и зазубрин. Чем холоднее погода, тем меньше давление в шинах, и тем хуже они ведут себя на снегу. В зимнее время давление в шинах проверять нужно регулярно.

Система охлаждения.

Кроме регулировки температуры двигателя, система охлаждения транспортного средства отвечает за защиту вашего двигателя от коррозии. В зимний сезон важно использовать правильное соотношение количества теплоносителя к воде, а также использовать правильный тип охлаждающей жидкости для вашего автомобиля.

Скребок для льда.

Всегда держите такой скребок в автомобиле и всегда очищайте ваше авто полностью, а не только небольшое пространство лобового стекла. Вы должны быть в состоянии увидеть все, что происходит вокруг, а также то, что происходит в боковых зеркалах и зеркале заднего вида. Если не очистить авто полностью, снег может соскользнуть с крыши на стекла во время движения, и закрыть вам обзор.

Если вы проживаете в регионе с особенно холодными зимами, в машине должен всегда быть набор для выживания. Следует предусмотреть дополнительные перчатки, ботинки и одеяла, сигнальные огни, цепи противоскольжения, фонарик и запасные батарейки, автомобильное зарядное устройство, портативное зарядное устройство мобильного телефона и свисток. Также в машине должно быть запасное колесо.

Бензобак всегда должен быть заполнен, минимум наполовину. Если вы где-то застрянете в мороз, двигатель автомобиля будет вашим единственным источником тепла, и вам понадобится достаточное количество топлива, чтобы продержаться, пока не придет помощь.