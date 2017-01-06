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Home Материалы для отделки пола спальни Эргономика офисной мебели Бизнес Эргономика — наука, которая позволяет создавать максимально комфортные для сотрудника рабочие места, что дает возможность человеку эффективно работать, не отвлекаясь на посторонние помехи могущие создать дискомфорт.

Исходя из вышесказанного, становится понятно, что эргономичная офисная мебель, помимо внешнего оформления соответствующего стилистическому решению офиса, должна обладать функциональностью, быть комфортной и помогать сотруднику концентрироваться на поставленных перед ним задачах.

Мебель, которая не соответствует этим требованиям, может отрицательно сказаться на здоровье персонала и служить отвлекающим от работы фактором, что скажется на производительности труда. Конечно, она не должна быть в виде подвесных плетеных кресел, при виде которых хочется бросить все и уехать в какие-нибудь теплые тропические страны, но и не должна доставлять дискомфорта, иначе это скажеться качестве работы персонала. Хотя подвесные кресла плетеные будут вполне уместно смотреться в офисе какой-нибудь туристической компании.

Современная мебель должна быть надежной, экологичной, удобной для сборки и демонтажа, а так же вписываться в общее оформление офиса.

Обустройство эргономичного рабочего места предполагает не только приобретение удобного стула/кресла. Необходимо тщательно продумать, как именно будет расставлена офисная мебель (тумбы, стеллажи, столы), позаботиться о правильном освещении и цветовом оформлении помещения.

Самым удобным вариантом расстановки мебели является ее местонахождение в доступных для вытянутой руки пределах.

Кресло. Сиденье с закругленной спереди кромкой, на спинке поясничный валик позволяющий уменьшить нагрузку на спину. Спинка, подлокотники и сиденье должны регулироваться. Сегодня, стулья, как правило оборудованы колесиками, которые позволяют перемещаться не вставая с места.

Стол. На нем должны умещаться монитор, клавиатура, стойка для папок и канцелярских принадлежностей. Оставшегося места должно хватать для того, чтобы человек мог удобно расположить руки. Высота должна соответствовать уровню живота человека, находящегося в положении сидя.

При приобретении мебели разумнее всего воспользоваться услугами одной фирмы. Это позволит, в дальнейшем приобрести дополнительную мебель, соответствующую уже приобретенной.

