Что такое филлеры и как их используют?

Филлером называют косметический препарат, который приводит к незначительному разглаживанию поверхности кожи. Он часто является привлекательной альтернативой другим процедурам, которые требуют ложиться под нож. Многие филлеры дают результаты в кратчайшие сроки, они экономичны (дешевы) и требуют меньше времени для восстановления, чем пластическая хирургия.

Наполнители временно выравнивают морщинки, делают их менее заметными. Они также наполняют неглубокие складки и небольшие шрамы.

Длительность действия наполнителя зависит от того, какой тип филлера используется и какой тип морщинок имеет пациент.

Для каких частей тела используют филлеры

Некоторые филлеры одобрены для коррекции липоатрофии (потери жира на лице), который часто бывает у людей, проходящих лечение от ВИЧ.

Наполнитель из мягких тканей также может быть использован для увеличения губ, щек у людей, которые похудели с возрастом или вследствие истощающих болезней. Он делает черты лица визуально более мягкими и подтянутыми.

Косметические филлеры не могут быть использованы для увеличения груди, ягодиц. Для работы с этими частями тела используют имплантаты и хирургическое вмешательство. Эффект от натурального наполнителя можно видеть от нескольких месяцев до года. Найти качественные филлеры в Самаре можно в Ренессанс Косметологии. Дешевые виды наполнителей могут «держаться» меньше месяца.

Очевидные недостатки

Процедура чаще всего требует повторных инъекций. После введения препарата пациент может видеть незначительные отеки, синяки и воспаления. Более серьезные побочные эффекты, как правило, редки и в значительной степени зависят от качества используемого продукта и квалификации профессионала.

Для чего чаще всего делают такую процедуру? Люди хотят сохранить молодой, свежий внешний вид как можно дольше. Когда человек выглядит моложе, он ощущает себя в ритме жизни.

Инъекции — это один из самых быстрорастущих сегментов косметических процедур. Кожа выглядит молодо, если наполнена тремя жизненно важными компонентами: коллагеном, гиалуроновой кислотой и эластином. Эти три компонента обеспечивают плотную и гладкую текстуру.

По мере того, как люди стареют, их кожа теряет эти вещества, а вместе с ними и основная структура поддержки ослабевает. Лицо начинает терять свою моложавую гладкость, эффект «младенческой кожи». Инъекционный наполнитель помогает удерживать важные компоненты, отвечающие за юношеский вид.

Инъекции не применяют для людей с птозом (типом старения, который встречается у полного лица). Коллагеновые или жировые наполнители у таких пациентов могут привести к отекам и ухудшению внешнего вида.

Самые распространенные типы наполнителей

Филеры наполняют и подтягивают части тела – щеки, подбородок, тонкие губы, даже обвисшую кожу вокруг рук. Они вводятся под кожу. Самым старым и самым известным косметическим наполнителем является коллаген. На протяжении многих лет были достигнуты успехи во внедрении других видов натуральных и синтетических продуктов.

Сейчас наиболее популярными и безопасными считаются два вида филлера:

гиалуроновый;

жировой.

Любой наполнитель имеет свой набор преимуществ и недостатков, поэтому нужно поговорить перед процедурой с дерматологом, пластическим (косметическим) хирургом.

Наполнители с гиалуроновой кислотой помогают компенсировать возрастной дисбаланс важного компонента в коже. Инъекциями заполняют пространства между коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Это означает, что результат от косметической процедуры может длиться в течение длительных периодов, до девяти месяцев или дольше.

Новый, очень востребованный тип процедуры для красоты дает возможность сделать фантастическую вещь: убрать немного жира из живота или ягодиц, и добавить его на лицо. Результат от такой подпитки кожи виден больше года. Перед использованием жир пациентки обрабатывается (очищается специальным образом) и затем вводится под поверхность кожи лица. При таком омоложении требуется две процедуры, но они выполняются за один визит.