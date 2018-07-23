Строительство бани

Вы решили построить баню. На какие важные вопросы необходимо ответить в первую очередь? Попробуем вместе разобраться.

Первое, какое место на вашем участке займет баня.

Если вам повезло и у вас рядом водоем, то стоит учитывать расстояние от конкретного водоема (пруда, реки, озера), которое должно быть не менее 15-30 метров. В данном случае рассматривается условие того, что место застройки должно быть сухим и не возникнет опасность затопления. Такое расстояние также необходимо для охраны водоема от сточных вод из бани. В том случае, если водоема поблизости нет, то желательно построить баню подальше от дороги, загородить деревьями или забором.

Второй вопрос, какого размера и из какого материала будет построена баня.

Исторически бани строились из рубленого бревна (сруб бани), актуальность данного материала сохраняется и в настоящее время. Говоря о площади будущей бани, необходимо учитывать на какое количество посетителей вы рассчитываете, какие помещения необходимы. Часто баня несет в себе не только функцию бани, но и предусматривает второй мансардный этаж, в котором располагаются жилые комнаты для гостей или хозяев до момента постройки жилого дома. В любом случае, есть минимально допустимые размеры помещений бани, который необходимо соблюдать. А именно, парилка должна быть не менее 5-9 м.кв., моечная не менее 5-6 м.кв., предбанник рассчитывается исходя из того, что на одного человека должно приходиться как минимум 1,5 м.кв.

Это лишь основные положения, которые необходимо учесть на первоначальном этапе – проектировании. Сам заказчик решает, какого размера, из какого материала, какого внешнего вида будет баня, а сотрудники подрядчика и застройщика, в свою очередь дадют квалифицированную консультацию по всем вопросам, начиная от места размещения и заканчивая отделкой «под ключ». Например, для оформления входа в баню или той части, где есть бассейн или жилые помощения, можно использовать облицовочный кирпич Украина, что также имеет свои плюсы и в эксплуатации, и во внешнем виде построенного помещения.