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Home Быстрые деньги: автоломбард Состоялся спор с Европейской комиссией о новой реформе судебной системы Польши Общество Состоялся спор о судебной системе Польши. Европейская комиссия поставил ультиматум: выполнить рекомендации Брюсселя не более, чем за три месяца, иначе вполне возможны санкции.

Европейская комиссия поставила ультиматум Польше в споре об ограничениях польского Конституционного суда (Конституционного трибунала). По словам вице-президента комиссии, Франца Тиммерманса, у Польши теперь есть три месяца для смягчения реформы Конституционного суда. Не смотря на переговоры с начала года, основные аспекты, которые ставят под угрозу верховенство закона, продолжают быть неразрешенными.

После выборов осенью 2015 года партия Право и справедливость (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) пришла к власти. Она провела много реформ, в том числе и ту, которая ослабляет Конституционный суд.

Европейская комиссия упрекает государство-члена, призывая отменить противозаконное назначение нескольких судей, поскольку независимость суда была ограничена и его решением пренебрегли. Это опасный прецедент и он статвит под вопрос легитимность принимаемых судом решений. Для избежания недоразумений и подтверждения достоверности подписей в суде необходимо применять графологическую экспертизу — http://sudexpa.ru/expertises/pocherkovedcheskaia-ekspertiza/.

Также было потребовано, чтобы некоторые назначенные прошлым правительством судьи снова заняли свои посты. Кроме того, судебные решения должны быть опубликованы и реализованы для обеспечения независимости решения суда от других государственных органов. Если правительство в Варшаве не выполнит условия, Европейская комиссия может предложить применение статьи 7 договоров Европейского союза. Она предусматривает то, что, в связи с серьезными нарушениями закрепленных в договоре ценностей, право голоса страны-члена может быль забрано.

В случае Польши, власти в Брюсселе впервые открыли в начале этого года дело против страны-члена (для потенциальных нарушений закона). Тем не менее, комиссия в одиночку не может ввести санкции, такие как вывод права голоса. Это потребовало бы единогласного голосования других государств-членов за то, что существует серьезное нарушение основополагающих ценностей Европейского союза в Польше. В то же время Венгрия, как союзник Польши, уже дала понять, что она не будет поддерживать санкции против Варшавы.

