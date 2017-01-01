Современные игровые автоматы для профессионалов в казино Вулкан Неон

Интернет-гемблеров не удивить классическими сюжетами игровых автоматов в обычных казино, которые повествуют про животных или фрукты. На дворе уже 2018 год, который принес за собой много современных новинок с инновационной графикой от именитых разработчиков. Помимо выигрышей джек-пота или минимальных денежных призов, эти слоты преподносят игрокам возможность перевоплотится в любого персонажа, путешествовать по космосу или во времени.

Знатоки гемблинга советуют новоиспеченным игрокам играть в демонстрационные версии классических игровых автоматов, ведь они дают право на бесконечное количество ошибок и имеют простейшую механику игры. А вот профессионалам будет труднее найти достойный слот для интересного времяпровождения. Поэтому казино Vulcan Neon предлагает насладиться современными новинками из золотой коллекции игровых автоматов для профессионалов.

Fruit Case

Игроки отмечают, что игровые автоматы компании НетЕнт видно с далека. По главной картинке слота в ассортименте клуба Вулкан Неон видно приятную глазу графику и объемные модели персонажей.

Игровые автоматы про фрукты уже не так новы. Удивить очередным виртуальным аппаратом про сочные ягоды или цитрусовыми игроков не так просто. Но разработчики игрового обеспечения для игровых автоматов современных интернет-клубов НетЕнт решили взяться за возобновление раннее популярной фруктовой тематики. Стоит отметить, что у дизайнеров и программистов отлично получилось совместить между собой классику и современность.

Creature from the Black Lagoon

Игрока, активирующего игровой автомат, встретит приятная музыка и звуки дикой природы. На символах вы увидите главных героев, с которыми познакомитесь во время игры. Они отправились в дикий лес, где в глубоких водах Черной Лагуны живет существо. По мере прохождения сюжета, вы узнаете, что это за создание похищает людей. Ваша задача исследовать лагуну и узнать всё про существо из воды. Помогут сделать это настройки игрового автомата:

Настройка ставки;

Настройка количества линий;

Выбор уровня;

Автоматическая игра.

Big Bang

Большой взрыв привел к образованию нашей вселенной. В игровом автомате по мотивам теории создания человечества и нашей реальности в целом вы незабываемо проведете время и узнаете больше о космосе.

Hook’s Heroes

Настоящие пираты любят азарт, ради чего и собираются в казино Vulcan Neon. Здесь собраны лучшие развлечения для самых отчаянных. Станьте членом компании пиратов и добудьте настоящие сокровища. За них вы получите денежное вознаграждение, которое можно будет вывести с игрового счета.