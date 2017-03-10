Рубрики Авто (20)

Афиша (22)

Бизнес (36)

Видео (7)

Дом (27)

Здоровье (41)

Криминал (68)

Культура (35)

Новости (179)

Общество (137)

Политика (28)

Спорт (39)

Технологии (2)

Экономика (63) Март 2017 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс « Фев 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Home Выбираем камень для строительства забора Как самостоятельно заменить поршневую на своем авто? Пять главных ошибок начинающего водителя Авто Человек, который только недавно сел за руль, по обыкновению, ведет себя неуверенно и осторожно, что иногда приводит к ошибкам и авариям. К списку ошибок мы не будем причислать технические, такие как отсутствие автокомпрессора, аптечки, огнетушителя. Мы по умолчанию считаем, что Вы ответственный водитель и приобрели указанные вещи практически в один день с автомобилем. Если же нет, то автокомпрессоры для шин купить можно в интернет-магазине или на автобазаре, как и огнетушитель, а аптечку можно собрать практически в любой аптеке.

1) Одна из главных ошибок — паника за рулем. Многие водители, впервые выехав на оживленный перекресток без инструктора, впадают в панику и начинают путать педали, рычаги и скорости. В спешке совершить маневр напуганный водитель включает не тот поворотный указатель, забывает включить скорость, жмет на газ вместо тормоза. Таким образом, человек приводит в замешательство остальных участников дорожного движения и создает аварийную ситуацию;

2) Многие неопытные автомобилисты, не чувствуя габаритов своего авто, заезжают на узкие улицы и во дворы. Там они, по обыкновению, встречаются с трудными ситуациями, когда нужно развернуться на ограниченном пространстве или сдать задним ходом, пропуская встречный автомобиль. Главный совет молодым водителям — не соваться в незнакомы дворы и закоулки;

3) Одна из самых распространенных ошибок начинающего автолюбителя — боязнь повышенной скорости. Многие люди бояться разгонять свой автомобиль до рекомендуемой скорости, думая, что они потеряют управление и попадут в дорожно транспортное происшествие. Честно говоря, такой страх понятен многим, кто помнит себя еще совсем молодым водителем. Но неуверенный человек за рулем не только отличается своей манерой вождения, но и зачастую создает помеху для остальных участников дорожного движения;

4) Еще одна частая ошибка — непонимание происходящий ситуации. Встречаются люди, которые не сразу догадываются, что они заехали на гололед, застряли на железнодорожных путях или неправильно припарковались;

5) Самая большая и серьезная ошибка — чрезмерная самоуверенность. Конечно, подобная проблема встречается уже у более опытных водителей, которые управляют автомобилем около года, однако она чаще всего является самой опасной ошибкой. Зачастую чрезмерная самоуверенность приводит к серьезным авариям и даже летальному исходу.

