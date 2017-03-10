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Мар 17
Человек, который только недавно сел за руль, по обыкновению, ведет себя неуверенно и осторожно, что иногда приводит к ошибкам и авариям. К списку ошибок мы не будем причислать технические, такие как отсутствие автокомпрессора, аптечки, огнетушителя. Мы по умолчанию считаем, что Вы ответственный водитель и приобрели указанные вещи практически в один день с автомобилем. Если же нет, то автокомпрессоры для шин купить можно в интернет-магазине или на автобазаре, как и огнетушитель, а аптечку можно собрать практически в любой аптеке.
1) Одна из главных ошибок — паника за рулем. Многие водители, впервые выехав на оживленный перекресток без инструктора, впадают в панику и начинают путать педали, рычаги и скорости. В спешке совершить маневр напуганный водитель включает не тот поворотный указатель, забывает включить скорость, жмет на газ вместо тормоза. Таким образом, человек приводит в замешательство остальных участников дорожного движения и создает аварийную ситуацию;
2) Многие неопытные автомобилисты, не чувствуя габаритов своего авто, заезжают на узкие улицы и во дворы. Там они, по обыкновению, встречаются с трудными ситуациями, когда нужно развернуться на ограниченном пространстве или сдать задним ходом, пропуская встречный автомобиль. Главный совет молодым водителям — не соваться в незнакомы дворы и закоулки;
3) Одна из самых распространенных ошибок начинающего автолюбителя — боязнь повышенной скорости. Многие люди бояться разгонять свой автомобиль до рекомендуемой скорости, думая, что они потеряют управление и попадут в дорожно транспортное происшествие. Честно говоря, такой страх понятен многим, кто помнит себя еще совсем молодым водителем. Но неуверенный человек за рулем не только отличается своей манерой вождения, но и зачастую создает помеху для остальных участников дорожного движения;
4) Еще одна частая ошибка — непонимание происходящий ситуации. Встречаются люди, которые не сразу догадываются, что они заехали на гололед, застряли на железнодорожных путях или неправильно припарковались;
5) Самая большая и серьезная ошибка — чрезмерная самоуверенность. Конечно, подобная проблема встречается уже у более опытных водителей, которые управляют автомобилем около года, однако она чаще всего является самой опасной ошибкой. Зачастую чрезмерная самоуверенность приводит к серьезным авариям и даже летальному исходу.
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