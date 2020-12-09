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Home Что такое филлеры и как их используют? Правда о винирах Здоровье Многие из нас мечтают о белоснежной улыбке, как у голливудских кинозвезд, однако есть немало факторов, оказывающих негативное влияние на зубы. В результате их состояние ухудшается независимо от того, насколько тщательно вы за ними следили. Помимо генетики и естественного желтоватого оттенка, зубная эмаль со временем приобретает трещины, сколы и прочие повреждения.

Однако современная медицина готова предложить короткий путь до заветной улыбки. На помощь стоматологам пришли виниры, представляющие собой специальные накладки на зубы. Их толщина не превышает 0,7 мм, при этом они достаточно прочные и практически не отличаются от естественных зубов.

Устанавливаются виниры только на передние зубы. Если требуется установка не на все зубы, тогда выполняется подбор оттенка под цвет остальных зубов, чтобы окружающие не могли догадаться о том, что вы пользуетесь зубной накладкой.

Из материалов наиболее популярна керамика, которая внешне очень похожа на эмаль зубов. Керамические виниры отличаются прочностью и сроком службы до 15 лет при условии правильного ухода за ними. Именно такие виниры предлагает стоматология White Dental Clinic, которая производит установку виниров в Самаре. Также популярны композитные виниры, состав которых напоминает материал для пломбировки зубов. По прочности такие виниры заметно уступают керамическим аналогам, однако их преимущество заключается в том, что они относительно недорогие.

Принимая решение об установке виниров вы должны помнить о том, что эта процедура не жизненно необходимая, а всего лишь эстетическая. При этом, установив виниры единожды, вы проходите точку невозврата к своим естественным зубам. Виной тому – способ крепления виниров.

Дело в том, что проблемные зубы предварительно стачиваются при помощи стоматологической машинки для максимально естественной постановки в зубной ряд. Таким образом, при установке полного комплекта стачиваются все передние зубы. Кроме того, для установки может потребоваться несколько посещений стоматолога, так как изготовление виниров носит индивидуальный характер и учитывает все особенности каждого пациента. Однако процедура занимает не больше месяца.

В любом случае красота виниров не должна ослеплять настолько, чтобы принять не совсем верное решение. Если есть возможность сохранить свои зубы, может не стоит прибегать к крайностям?!

