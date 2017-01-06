Популярность родов за границей, родов в США и в Европе, а также некоторых странах Азии, обусловлена несколькими причинами, главные из которых – цель получить медицинское обслуживание высокого класса и сервис, а также, возможно, другие преференции, такие как гражданство страны, в которой родился малыш. При чем роды за границей вполне доступны, найти любую информацию можно не выходя из своего дома, люди стали больше путешествовать и вообще мир стал меньше, роды за пределами своей страны доступны и для среднего класса.

Наиболее популярны роды за рубежом в данное время среди граждан России, Казахстана, Украины и других стран СНГ. Это легко объясняется тем, что люди из этих стран ищут лучшую медицину, возможность получения гражданства развитой страны или же получения вида на жительство в такой стране для родителей и малыша соответственно.

Роды в США также очень популярны среди граждан Китая и Южной Кореи.

Одна из самых главных причин, которая заставляет будущих родителей ехать на роды за рубежом – качество медицинского обслуживания. К сожалению, даже если у роженицы есть возможность родить малыша в частной клинике своей страны, она не может быть уверена в том, что получит там помимо медицинских услуг, хорошее отношение персонала. А также, часто бывает, что стоимость обслуживания в такой клинике очень схожа со стоимостью тех же услуг в клинике за границей. Но тут стоит также упомянуть важный факт – общий бюджет поездки на роды за границу часто может превышать финансовые возможности наших граждан, ведь помимо оплаты за медицинские услуги, стоит учитывать и перелет, проживание, питание и т.д.

Сейчас очень популярны роды в таких странах Европы: Израиль, германия, Швейцарии, Франция, а также в странах Прибалтики и, разумеется, роды в Америке.

Роды во Франции отличаются своей дороговизной и высоким уровнем медицинского обслуживания. Стоимость родовспоможения здесь от 10 до 20 тысяч долларов.

Стоимость родов в Швейцарии начинается от 20 тысяч долларов, но помимо высокого уровня медицинского обслуживания, который известен во всем мире, за эти деньги предлагают шикарные условия проживания, которые сравнивают с пятизвездочным отелем и красивый вид из окна.

Роды в Прибалтике, обычно это роды в Литве или Латвии, стоят от 3 тысяч долларов. Здесь качественная медицина, практически везде можно услышать русскую речь, добраться можно, в некоторых случаях, наземным транспортом. Это идеальный вариант для тех, кто предпочитает получить отличное медицинское обслуживание за небольшие деньги

Родить ребенка в Германии обходится в 8-15 тысяч долларов, при условии, что роды пройдут без осложнений, и не потребуется дополнительного хирургического вмешательства, иначе сумма может стать больше.

Роды в Израиле обойдутся от 6 до 12 тысяч долларов, но за эту сумму не стоит рассчитывать на изысканные условия в палате, зато можно быть уверенным о безупречном медицинском обслуживании. Также, очень важно понимать – что помимо медицинской части, затраты будут больше на поездку, чтобы родить в Израиле, так как сама жизнь в Израиле отличается своей дороговизной.

Наиболее популярными среди всех остальных стран для родов за границей, являются роды в США. Это связано с тем, что здесь, кроме высочайшего уровня медицины, ребенок получает американское гражданство с момента своего рождения. А если говорить о стоимости такой затеи, то она не превышает стоимость родов в Европе или Израиле, а иногда бывает и дешевле.

Нужно будет американское гражданство малышу в будущем или нет, родители на момент родов скорее всего не знают. Но гражданство США не имеет никаких противоречий с гражданством России (малыш является гражданином двух стран с рождения автоматически), поэтому, фактически, роды в США являются своего рода страховкой для ребенка на будущую жизнь – по крайне мере, у него будет возможность выбора, где жить, где учиться. Какие преимущества у ребенка от американского гражданства? Помимо безвизовой планеты (существует мало стран, где для граждан США требуется виза), маленький гражданин США имеет право на получение льготного образования в США (7 из 10 лучших ВУЗов планеты расположены в США), право жить и работать в США. После достижения совершеннолетия, ребенок может подать документы на воссоединение семьи и пригласить жить в США своих родителей и братьев – сестер.

Сколько же стоят роды в США? Не так и дорого, как могло бы показаться. Разумеется, все здесь зависит от того, в каких условиях вы будете жить, как питаться, как развлекаться, в каком городе и штате рожать. Наиболее бюджетным и, в то же время, одним из лучших по качеству медицинского обслуживания, с наименьшим количеством послеродовых осложнений и самым маленьким среди штатов процентом родов через кесарево сечение, является город Солт Лейк Сити, штат Юта. Общий бюджет поездки на роды в США в Юту колеблется в пределах 18-23 тыс. долларов США – это вместе с билетами, медицинским обслуживанием, жильем, хорошим питанием, транспортом, оформлением российских и американских документов для малыша и другими нюансами (детальнее здесь: http://rodivusa.com/price/price-budget.html ).

Дорого? Как посмотреть. Если просто за роды (а поездка на роды в Израиль или Германию вряд ли обойдется дешевле), тогда дорого, а если как за дополнительные возможности в жизни – пожалуй вполне разумно для среднего класса.