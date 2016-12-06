Социальные сети, кроме профессиональных «Linkedln» специально не предназначены для поиска работы и персонала. В любом случаи некоторые возможности социальных сетей можно использовать для поиска вакансий, предложения работы и работодателей. В отличии от социальной сети «ВКонтакте» в «Facebook» нет возможности через внутренней поисковик сразу напрямую найти конкретное предложение работы в определённом городе. Что же есть полезного в этой социальной сети для поиска работы?

В «Facebook» имеется множество групп по трудоустройству, а так же групп где публикуются самые различные объявления, вакансии и предложения работы. В каждой группе сразу под правой частью картинки обложки группы находиться окно поиска. Если в это поисковое окно ввести искомое название вакансии например парикмахер и нажать ввод в конце этого слова или нажать значок поиск, то при наличии в конкретной группе публикации такой вакансии она обязательна будет выдана в результатах поиска. Кроме этого, полезной функцией в «Facebook» является сама возможность показать себя потенциальному работодателю, для этого важно не только участие в соответствующих группах и сообществах по поиску работы, а так же участие в сообществах по профессиональным интересам и тех которые могут содействовать поиску работы именно по вашей специальности. Кроме того, в Интернет можно и продавать свои профессиональные знания. О том, как наиболее выгодно продавать свои профессиональные знания в Интернет можно прочитать здесь.

Важно расставление лайков и репостов сообщений о полезных новшествах в вашей профессиональной отрасли и хорошие комментарии к таким публикациям от других участников сети. Таким образом вы показываете заинтересованность работой, показываете, что вы живёте работой и работа для вас не только средство получение дохода, но и часть вашей жизни. Так же важна демонстрация активной жизненной позиции путём проставления лайков и репостов публикаций по личностному росту и оптимистичным жизненным поступкам. Именно такие личностные качества работодатели ценят в своих сотрудниках. Путём публикации фотографий можно демонстрировать благополучие в семейной жизни.

Так же важно помнить, что «Facebook» может показать на вашей странице и проставление лайков фотографиям и публикациям которые не содействуют трудоустройству. Согласно некоторым оценкам от 65 до 70% работодателей рассматривают в социальных сетях профили кандидатов приславшим им резюме и учитывают эту информацию при принятии решения. Поэтому ссылка на вашу надлежащим образом оформленную страницу в сети «Facebook», которая имеется в отправленном работодателю резюме, обязательно поможет вам получить желаемую работу.