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Home Как оформить спальню в стиле кантри Входные двери из алюминиевых профилей О погребе Дом Живя в частном доме, полезно иметь и погреб. Хранить продукты в нём при небольших плюсовых температурах можно круглый год. Строя дом, сначала при рытье котлована под него выбирают и место для погреба. Стенки его должны не примыкать вплотную к стенам фундамента, а отстоять немного от них. Расстояние не менее 0.5 м будет оптимальным. Высоту погреба лучше выбрать не меньше 2 метров, а длину с шириной процентов на 20 – 30 больше.

Подпол частного дома по высоте бывает до метра всего лишь. Погреб в нём – это углубление с гидроизоляцией. Прокладывая рубероидом или толстой полиэтиленовой плёнкой пол погреба, стены его обвязывают арматурной сеткой. Каркас заливается бетоном, обязательна опалубка. Толщина стен выйдет примерно 15 – 20 см. Марка бетона М500, при заливке его в опалубку надо следить за тем, чтобы её не распирало. Если Вы не знаете, какую и где купить гидроизоляцию в Томске, то сообщаем Вам, что магазин Стройпарк поможет подобрать оптимальный вариант по соотношению цена/качество и по необходимым именно для Ваши потребностей характеристикам. После застывания бетона убирается опалубка, далее делается пол с гидроизоляцией. На дно погреба насыпается слой речного песка, сверху закрывается полиэтиленом или рубероидом, заливается бетоном. Полезна и тут арматурная сетка, уложенная поверх гидроизоляции. Вентиляция погреба осуществляется через две пластиковые трубы, одна вытяжная, другая для притока воздуха извне. Диаметр обоих по 110 мм.

В погребе делаются полки для банок с законсервированными овощами и фруктами, настил из дерева для хранения картофеля, прочие нужные вещи. Лесенка тоже необходима, причем с широкими ступеньками. Стены погреба доходят до самого пола дома, а в нём делается квадратный люк. Можно для красоты облицевать кафелем стенки хранилища, а также и пол. В холодное время года в подпольном сооружении будет не морозно, а летами прохладно и сухо. Необходимо только следить, чтобы в погребе не заводилась плесень. Обрабатывать хлоркой пол и стены каждый раз перед закладкой продуктов. Погреб будет служить долго и надежно хранилищем продовольствия.

