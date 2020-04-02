Нюансы использования полиэтиленовых труб

Основным достоинством полиэтиленовых труб считается гибкость. Трубы эти достаточно легкие, универсальны при транспортировке, легко сворачиваются. Материалом для их производства служит термопластик. Он не является ядовитым, не подвержен никакому воздействию со стороны земли, инертный. Такие трубы являются морозоустойчивыми, они только слегка могут растягиваться. Но для большей надежности их все-таки рекомендуется утеплять.

Полиэтиленовые трубы походят для обеспечения домов водой, в садах, и так далее. Их рекомендуется закапывать в землю, можно и поверх земляного полотна, но это только если условия позволяют. Для прокладывания труб копают канаву, куда и помещают исходный материал. Если природно-климатические условия не являются критическими, то можно зарывать трубы на небольшую глубину. Если же рядом расположена дорога, или условия, сопряженные с низкими температурами, трубы закапывают поглубже. Получить консультацию по наиболее подходящему типу труб и приобрести их можно на https://samara.navigator-trub.com/.

Канава может быть и изогнутой. Это не страшно, трубы очень хорошо гнутся. Прокладывая трубы между двумя точками, без труда можно преодолеть любые препятствия, встречающиеся на пути. На выкопанное дно необходимо насыпать мелкого песка, чтобы трубы были в мягкой защитной оболочке. Благодаря песку, можно уберечь поверхность трубы от механических воздействий.

Трубу укладывают на песок с запасом. Потом соединяют все необходимые стыки, сверху опять насыпают песок в несколько сантиметров, потом землей выравнивают все оставшееся пространство. Если велика вероятность того, что на трубу будет постоянное силовое воздействие, то лучше просто забетонировать ее, тогда прочность будет на высшем уровне.

Когда идет прокладка водопровода, в местах, где есть повреждение труб, возможна прокладка через стену. Данный вид укладки применяется с металлическим крепежом, который крепится к стеновой поверхности. Это напоминает что-то вроде хомутов, которые закручиваются винтами. Соединять такие трубы достаточно несложно, надо воспользоваться крепежными соединениями.

Сначала, трубы отпиливают до нужного размера, концы труб слегка обрабатывают напильником, чтобы соединение было наиболее прочным и надежным. На концы труб надевают накидные кольца, открытое кольцо, и прокладку. После сбора всех элементов надо вставить трубу в соединительную деталь и навинтить на ее резьбу накидное зажимное кольцо. В итоге, открытое кольцо сдвинется вперед, надавливая на прокладку, и обеспечивая хорошую гидроизоляцию.