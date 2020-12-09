Неудобная проблема. Как приглушить шум из туалета и ванной?

Акустика ванной и туалета, игнорируемая при проектировании квартиры, очень часто становится причиной споров между соседями по комнате и даже соседями. Ссоры вызывают не только шум из туалета, но и шум, производимый при мытье в душе. Что делать, чтобы и тем, кто пользуется ванной, и другим домочадцам в квартире, и соседям было комфортно?

Перед покупкой квартиры стоит поинтересоваться у инвестора, какие материалы использовались при оформлении ванной и туалета. Необходимо получить информацию, были ли эти помещения отделены от других стенами с высокой звукоизоляцией. Также важно проконсультироваться со специалистом, который оценит, хорошо ли продумана квартира с точки зрения акустики.

Однако немногие покупатели помещения знают, что проверять перед покупкой. Так что же делать, если жильцы заметили проблему только после переезда в квартиру?

Здесь можно применить проверенные методы, которые повлияют на комфорт тишины в квартире. Лучшее решение для избавления от шума унитаза — стеклоткань для изоляции трубопроводов и звукоизоляция стен и потолка гипсокартоном с заполнением из минеральной ваты, желательно с высоким коэффициентом звукопоглощения.

Размещая ванную комнату рядом со спальней, помните о хорошо уложенном напольном покрытии (особенно из керамической плитки). Нередко вокруг стен кладут пьедестал из плитки и соединяют их жестким швом. Благодаря этому решению звуки удара от пола передаются на стены, а затем передаются в другие комнаты, например те, что у соседа. При укладке плитки предусмотрите гибкий компенсатор. Аналогичное явление происходит при ограждении ванны, прикрепленной к стене.

Шумная вентиляция.

Шумная вентиляция также может быть проблемой в туалете. Если утепление вентиляционных каналов выполнено неправильно или для этого использовались некачественные материалы, мы быстро услышим неприятный шум в ванной, исходящий от вентиляционных решеток. Иногда причиной шума вентиляции являются производительность оборудования, давление, скорость воздуха, размер или форма самого корпуса. Помните, что после того, как вентиляционные каналы будут приостановлены, какие-либо эффективные меры по улучшению будут невозможны. Верно также и то, что вы также можете использовать изоляционные маты, прикрепленные к каналам вентиляции снаружи, но их эффективность по сравнению с внутренней изоляцией худшего качества.

В системах вентиляции внутренние и внешние каналы можно изолировать минеральной ватой. Обеспечивает акустическую, термическую и противоконденсатную изоляцию. Они предназначены для этого, в том числе маты из стекловолокна, покрытые армированной алюминиевой фольгой или защитной стеклотканью.