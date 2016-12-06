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Home Инвестиции в недвижимость за границей и визы Немецкая кухня Дом Немцы любят вкусно поесть – с этим утверждением не поспоришь. Одних только колбас множество сортов. Здесь и копченая колбаса из угря, и языковая, и баварская белая.

Кухня Баварии вообще известна отсутствием любых изысков. Она представлена блюдами простого приготовления. А вот порции поражают своими размерами. Ими можно накормить сразу несколько человек. Очень вкусно здесь готовят жареную свинину. К ней обычно подают квашеную капусту – и сытно, и полезно. Большой популярностью пользуются белые колбаски из телятины с добавлением свинины. Иногда их так и называют «вайсвюрштельн». Соленые крендельки разнообразных форм и размеров часто подают со знаменитым баварским пивом. Не зря и немецкие индукционные плиты http://serviceproject.ru/categories/plity-indukcionnye.html считаются одними из лучших в мире.

В прибрежных регионах Германии преобладает морская кухня. Рыбу готовят многими способами. Особенно популярны сегодня блюда, приготовленные на гриле или запеченные. Немцы все чаще задумываются о пользе пищи и туристам предлагают сделать то же. А рыбные юшки – просто пальчики оближешь. Так готовить могут только немецкие повара!

Еда в Германии – это святое. Немецкая кухня по своему разнообразию соперничает с итальянской, причем очень даже успешно. В традиционных кафе и ресторанах преобладают национальные булочки с разными сортами варенья, крендельки, печенье. Немцы страшные сластены. Вспомнить хотя бы знаменитый пряничный домик.

Любая кухня мира славится каким-либо одним универсальным блюдом, которое пытаются сделать все, но на Родине оно самое-самое. В Германии это пиво. Лучшее пиво производят в Баварии. Светлые сорта наиболее популярны и пользуются большим спросом во время празднования Октоберфеста.

Немцы очень любят угощать туристов своими национальными блюдами. На завтрак часто подают традиционное вареное мясо, яйца, чай или кофе. В обед гостям предложат суп из бычьих хвостов и еще много всего питательного. На ужин гости могут полакомиться колбасками с крендельками и пивом.

В кафе принято оставлять чаевые, которые составляют 10% от суммы заказа.

