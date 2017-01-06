Твиты, посты, комментарии, история скитаний по веб-просторам, покупки в онлайне и т.д. — все это замечательный материал для тех, кто в силу разных причин может заинтересоваться нами как личностью. «Добро пожаловать в эпоху «больших данных»» — пишет публицист Джаред Лак (Jared Luck), добавляя, что, как всегда, плохая и хорошая новость идут вместе. С одной стороны, вездесущность «больших данных» лишила нас возможности предотвратить нежелательное вторжение в наше личное пространство; с другой — открыла невиданные ранее бизнес-возможности. Однако компаниям все труднее находить ответ на извечный вопрос «что делать?» — определять, с чего следует начать, чтобы не захлебнуться в море данных и использовать их для генерирования полезных для бизнеса решений. Поэтому, вполне естественно, что программы МВА, ориентированные на «большие данные», становятся все более популярными.

Почему именно «большие данные»?

Сегодня сфера «больших данных» — одна из немногих отраслей, где спрос на специалистов существенно превышает предложение. Такие специалисты будут превращать цифры и статистические данные в практические бизнес-идеи. Понятно, что это довольно прибыльная деятельность.

Также открыты двери для тех, кто хочет стать консультантом (а это сегодня довольно популярная специальность). Компании ищут специалистов, способных найти ответы на ряд вопросов, например, выяснить, какие маркетинговые идеи работают, а какие нет; определить, как модифицировать бизнес-процессы для того, чтобы сократить производственные расходы; или какие характеристики вновь нанятых работников позволят спрогнозировать, кто из них будет поражать результативностью, а кто, наоборот, разочарует неэффективностью. К сокращению бизнес-расходов также относится автоматизация рабочих процессов, которая также более успешно будет внедрена, если использовать «big data». Читать далее про автоматизацию труда можно на сайте Атол.ру.

Возможности для стартапов

Конечно, с дипломом МВА не обязательно посвящать себя консалтингу или работать на кого-то. Стартапы, количество которых растет как на дрожжах, предлагают компаниям удивительно полезные для них решения. Data Tamer, один из новоявленных, но уже известных игроков в области «больших данных» (кстати, среди ее учредителей — инвестор Энди Палмер (Andy Palmer), владелец МВА). Например, эта фирма может помочь фармацевтической компании интегрировать и обрабатывать выводы исследований, которые каждый из ее 8 тыс. научных сотрудников заносит в свою электронную таблицу. Кроме всего, это будет сделано быстро и за невысокую цену. Xplenty — еще одна фирма, которая успешно осваивает сферу «больших данных». Ее цель — сделать платформу Hadoop (а также технологию обработки данных вообще) доступной для использования непрофессионалами. Поэтому мы видим, что безграничными являются не только «залежи» информации, которые может освоить компания, но также возможности для предпринимателей, которые стремятся создавать ценность на плодотворной почве индустрии «больших данных».

Где учиться

«Большие данные» — это понятие, охватывающее различные направления. Поэтому неудивительно, что различные учебные заведения по-разному называют свои программы. Например, Южный университет Нью-Гемпшира предлагает онлайн-программу МВА по количественному анализу. А Университет Дрекслера в рамках своей интернет-программы МВА дает возможность получить диплом по бизнес-аналитике. Зато колледж бизнеса Lindner (Университет Цинциннати), реализующий частично виртуальную программу МВА, позволяет учиться по направлению «аналитика данных». Впрочем, каким бы ни было название программ, все они будут вращаться вокруг статистики, моделирования электронных таблиц и всестороннего исследования данных.