В случае необходимости ремонта спальни владельцы жилых помещений вынуждены тщательно выбирать облицовку и составлять максимально подробный план выполнения всех этапов работ. Ниже рассматриваются самые популярные материалы из широкого ассортимента напольных покрытий, предлагаемого современными строительными магазинами.

Паркет – экологически чистый материал, полностью состоящий из природной древесины. Прочное, долговечное и износоустойчивое покрытие для спальни с течением времени теряет изначальный облик, легко обновляющийся периодическим шлифованием и лакированием поверхности. Отдельные или сгруппированные доски производятся из различных пород древесины, определяющих эксплуатационные и декоративные характеристики готовой продукции. Богатая цветовая гамма позволяет выкладывать красивые узоры и орнаменты, значительно улучшающие дизайн помещения, кроме того, если вдруг случился какой-то форс-мажор с полом, краска для деревянного пола поможет исправить все недостатки.



Ламинат – отличный материал для самостоятельного обустройства пола отделываемой спальни. Его эксплуатационные свойства, идентичные характеристикам паркета, дополнены малой стоимостью и огромным разнообразием фактур, имитирующих природную поверхность камней или деревьев.

Пробка. Пол ремонтируемой спальни не обязательно нужно отделывать традиционными материалами. Сегодня существуют покрытия, характеризующиеся максимальной простотой укладки. Монтирующаяся подобно ламинированным доскам пробковая древесина регулирует микроклимат помещения, предотвращая развитие болезнетворных микроскопических организмов. Амортизирующее свойство ее мягкой поверхности благоприятствует людям, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата.

Ковровое покрытие – самый необычный материал, формирующий уютную атмосферу в самостоятельно отделываемой спальне. На рынке продается большой ассортимент плотного долговечного ковролина с качественной шерстью. Если ремонтируется эксклюзивное помещение, выбирается мягкое полотно с природным ворсом. Специалисты рекомендуют выбирать неприхотливый к обслуживанию материал средней длины, способный долго сохранять эстетическую привлекательность своей поверхности.