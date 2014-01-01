Условно все кисти можно разделить на 2 вида: кисти с натуральным и синтетическим ворсом. Первые чаще используются для нанесения сухих, рассыпчатых средств. Вторые – для нанесения жидких. Хотя есть и нюансы в данном правиле, новичку не стоит в них окунаться с головой.

Итак, первая кисть нам потребуется для нанесения тона. Она может быть объемной, плотно набитой синтетическим ворсом, либо похожей на кисть по своему внешнему виду, ворсинки которой плавно сходят на нет. Для свадебного макияжа в Самаре всеже лучше обратиться к мастеру, укоторого уже есть в наличии все необходимые профессиональные кисти, тени, основа и т.д.

Вторая кисть – для нанесения рассыпчатой пудры. Это очень пушистая, объемная, мягкая кисть. Важно подобрать кисточку из натурального ворса, т.к. он лучше набирает на себя продукт и больше отдает его на лицо.

Далее мы можем использовать одну и ту же кисть для румян и контурирования. Самой подходящей будет кисть со скошенным краем. Именно такая кисть позволяет правильно расставить акценты и будет самой удобной для аккуратного нанесения румян.

Для макияжа глаз вам понадобится минимум две кисти – кисть для нанесения теней и кисть для растушевки. Первую лучше подбирать по своим индивидуальным особенностям, размеру и форме век и наличию аллергии на синтетику. По форме она напоминает кисть для нанесения тона. Вторая кисть имеет удлиненный ворс и более пушистую и округлую форму, которая позволяет мягко растушевать нанесенные тени.

Кисть для бровей имеет скошенный край, который позволяет придать им правильную форму. Также с ее помощью можно растушевывать карандаш на бровях, делая их более яркими и выразительными.

Для макияжа губ можно использовать кисть для помады. Это тонкая, упругая, синтетическая кисть, с помощью которой удобно прорисовывать четкие линии губ.

Это основной список необходимых новичку кистей. Далее вы сможете его расширить и приспособить при необходимости имеющиеся кисти для других целей.