Свекольный суп с колбаской.

Необходимо будет взять: 450 мл готового бульончика, отваренного на говяжьих или свиных косточках, две средних свёколки, одну морковь, одну луковицу, томатную пасту – 1 ч/л, муку пшеничную – 1 ч/л, сметану – 1 ст/л, пару сарделек, немного уксуса и соль.

Предварительно отваренную свеклу нарезаем в виде соломки и добавляем к бульону, также в бульончик закладываем обжаренные в томатной пасте — лучок, морковку и нарезанные кубиками сардельки. В предварительно нагретую духовку до 200 градусов поставить кастрюлю со всеми ингредиентами. В духовке томить 1/4 часа. Вынимаем из духовки, добавляем чуть-чуть уксуса или свежий сок лимона. Посыпать зеленью. Как альтернативу можно использовать рецепт сырного супа с охотничьими колбасками http://veselakorivka.ua/ru/recipes/syrnyj-sup-s-ohotnichimi-kolbaskami.

Супчик крестьян.

Для данного нам потребуется: 80 г копчёной свининки, 1/2 литра водицы, три картофелины, немного перловки, одна луковица, зелёный лучок, молотый чёрный перчик, листочек лаврушки, соль.

Свининку нарезаем на кусочки, лук мелко рубим и обжариваем на масле в чугунной кастрюльке. Добавляем кипячёную воду и предварительно вымытую перловку. Варим на огне до полуготовности. В свою очередь добавляем нарезанную картошку, перчик, подсаливаем, добавляем лаврушку и ставим в духовочку. Варим до полной готовности при температуре 180 градусов. Подаём к столу супчик, посыпанный зеленью.

Супчик из овощей.

Понадобится: 450 мл отварного бульончика из говядины или курицы, одна морковь, цветная капустка 75 грамм, зелёный горошек, одна луковица, немного зелени укропчика и петрушечки, масло сливочное 15 г и соль.

Нарезаем морковку кубиками, закладываем в бульончик и отвариваем. После закладываем соцветия капусты, предварительно разделённые. Дальше добавляем зелёный горох и подсаливаем. Обжариваем лучок на масле и в кастрюлю. Ставим суп в духовочку и доводим до полной готовности при температуре нагрева 160 градусов. Вынимаем из духовки и добавляем яйцо, предварительно сбитое. Всё посыпайте зеленью и подавайте к столу.