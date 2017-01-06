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Янв 13
Обладательницей целебных свойств по праву считают глину. Она способствует обновлению клеток, укрепляет и защищает организм, отличный антибактериальный минерал.
Разнообразие глин не великое, но вся она лечебная.
Красную глину применяют при лечении сердечно-сосудистой системы, варикоза, рекомендуют для профилактики заболеваний нервной системы.
Использование жёлтой глины эффективно при лечении желудочно-кишечного тракта, при различных головных болях, остеохондрозе. В жёлтой глине содержится натрий и сера, что позволяет её применять при лечении инсульта.
Углерод и железо содержит чёрная глина. Её используют для понижения температуры тела, для лечения кожных заболеваний и для укрепления иммунной системы.
Лечение голубой глиной эффективно при заболевании мышц, суставов и щитовидки. Она содержит кадмий и кобальт, что благоприятно влияет на обновление органических клеток, благодаря чему ее можно также использовать в косметологии, например, после процедур вакуумного гидропилинга Hydra Facial. Что такое вакуумный гидропилинг можно узнать на http://salon-estetika.ru/hydra-facial.html. Но перед применением каких-либо средств перед и после пилинга обязательно проконсультируйтесь с дерматологом и специалистом, который непосредственно делает вакууфумный гидропилинг Hydra Facial.
При токсическом отравлении и нарушении обмена веществ в организме используют белую глину. Она содержит кальций и кремний, в них нуждается наш организм.
Для применения глину просушивают на солнце, затем готовят порошок. Из порошка готовят лечебные препараты.
При аллергических заболеваниях глиняные порошки применяют в виде напитков для очищения организма от вредных токсинов. Одну чайную ложку порошка разводят в стакане тёплой воды и применяют перед едой не более двух раз в день. Если аллергические высыпания на коже, то рекомендуют принимать глиняные ванны с различными травянистыми отварами. Аллергический насморк можно лечить глиняными компрессами. Глиняную кашицу накладываем на носовые пазухи в области лба и под глазами. Выдерживаем часа полтора и смываем тёплой водичкой. Данную процедуру необходимо повторять в течение недели. При лечении бронхита можете использовать глиняный компресс на спину.
Прежде чем заняться самолечением обязательно проконсультируйтесь у врача.
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