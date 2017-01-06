При заболеваниях почек или мочевых путей в почках, почечных лоханках и мочеточниках могут появиться камни. Они состоят в основном из солей, обычно обнаруживаемых в моче.

Как происходит образование камней?

В моче, как правило, присутствуют в растворенном виде некоторые минеральные и органические соли. Если их концентрация значительно возрастает, начинают образовываться небольшие кристаллы, которые могут перерасти в камни в моче. Причины повышенной концентрации солей в моче в основном метаболические, они связаны с дисфункцией почек. Мелкие оксалатные камни в почках можно попытаться нейтрализовать при помощи диеты. Инфекции мочевыводящих путей и нарушение мочеиспускания также благоприятствуют образованию камней.

В чем проявляется симптоматика?

Когда камни начинают двигаться в почках или по мочеточнику, они вызывают тяжелые и очень болезненные колики. Больные жалуются на внезапные схваткообразные боли. Они появляются в области почек и распространяются до паховой области. Вызываются боли спазмом мускулатуры почечной лоханки и уретры вокруг камня. В отличие от небольших, способных двигаться, камней, крупные могут заполнить всю почечную лоханку, оставаясь на месте. Таким образом, они часто не замечаются пациентами.

Развитие болезни и осложнения

Пока камни двигаются, периодически возникают неоднократные схваткообразные боли. Могут появиться также тошнота и рвота. В зависимости от расположения камня возможна дисфункция мочевого пузыря и мочеиспускания. Когда камень выходит наружу, колики моментально исчезают. Тупая боль может возникнуть между отдельными приступами из-за застоя мочи, вызванного присутствием камня. Повышенная температура является обычным признаком инфицированного гидронефроза, который должен немедленно лечиться.

Домашние средства и советы по поведению

В острых случаях можно ускорить удаление камней физической активностью, например, прыжками или бегом, приемом большого количества жидкости. Чтобы предотвратить образование других камней, желательно всегда много пить, чтобы нормализовать массу тела, и больше двигаться.

Нельзя самостоятельно ставить диагноз и лечить заболевание. Если вы испытываете подобный дискомфорт, обратитесь к врачу или фармацевту.