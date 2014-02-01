Если в вашей квартире даже присутствуют элементы минимализма или хай-тека (техника в таких дизайнах часто уместна), то порой техники ужасно много. Иногда дома хочется позабыть про все компьютеры, принтеры, аудиосистемы и сканеры. Как же всю эту надоедливую технику правильно замаскировать без ущерба для интерьера вашего дома?

Громоздкие аудиосистемы уже продолжительное время располагают в специально отведенных местах в квартире: аудиосистемы размещают внутри просторных стеллажей или же попросту встраивают в стены.

Довольно сложно представить свою квартиру или дом, где нет телевизора. Черный прямоугольник часто не вписывается во все современные интерьеры: хозяевам классического интерьера своей гостиной вряд ли придется такая идея по нраву. С нынешними моделями телевизоров гораздо проще, чем с их более ламповыми предшественниками. Современные телевизоры интегрировать в интерьеры сейчас довольно просто. Большие ЖК-телевизоры можно легко разместить на потолке, на полу или же встроить в какую-нибудь зеркальную поверхность. Конечный вариант прекрасно справляется с главной задачей — сэкономить огромное пространство в интерьере своего дома.



Популярная идея скрытой кухни вовсе не нова, но данный концепт также сейчас зачастую является инновационным решением. За небольшими панелями шкафчиков прячутся плита, холодильник, раковина, микроволновка и другие кухонные принадлежности и объекты. За ними очень часто скрывается целая кухня и это ее функциональная составляющая. Современные кухонные шкафчики вовсе не отличить от моделей для гостиной. Естественно, что такую мебель делают только под заказ. Но радует то, что заказать ее можно уже во многих городах России, и это не будет стоить баснословных денег. Например, мебель в Самаре на заказ обойдется в адекватную сумму и с гарантией долгой службы.

Многочисленные и небольшие девайсы постоянно окружают нас. Абсолютно в любой квартире всегда присутствуют плееры, наушники, телефоны и огромное количество других приспособлений и гаджетов, которые занимают пространство по всей квартире. Простым решением такой проблемы могут стать небольшой комод или же специальный многоярусный ящичек. Там можно уместить все мобильные устройства: в вашей квартире больше не возникнет вопрос поиска зарядки или же плеера. Принтер, сканер и другие устройства можно также скрыть из интерьера. Наличие таких устройств вовсе не практично и слишком громоздко. Удобный шкафчик или же тумба, куда можно убрать всю громоздкую оргтехнику, наведет в интерьер порядок.

Любая техника может стать вовсе «невидимой», если даже это самая громоздкая, как пример посудомоечная или же стиральная машинки. В каком бы интерьер не была выполнена ваша кухня или же ванная, всегда можно легко и просто выбрать подходящий и нужный для вас вариант сокрытия такой техники. Самый надежный из них – это вовсе замаскировать технику небольшими шторками. В некоторых коллекциях кухонной мебели всегда можно найти специальные шкафчики, куда встраивается громоздкая техника.

Если в вашей квартире присутствует какая-нибудь ниша, то туда можно также поставить стиральную машинку, освободив пространство в вшей ванной.

Спрятать можно даже все надоедливые розетки. Это довольно актуально в семьях с маленькими детьми. Нынешние технологии позволяют легко встраивать специальные модули прямо в столешницу на кухне и после использования легко убирать их. Также отлично подойдут для такой цели отсеки и специальные шкафчики в ванной комнате.