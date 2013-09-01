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Апр 19
У каждого из нас есть свое видение идеальной жизни, свои задачи и цели. На их достижение уходят годы, а иногда и десятилетия. Как ускорить и облегчить свое продвижение к цели? Трамплином к осуществлению мечты могут послужить следующие качества, которые необходимо воспитать и внести в свою жизнь:
1. Возьмите ответственность за все события, что происходят в вашей жизни. В любой ситуации вы можете либо искать оправдание, либо искать решение. Второй вариант, конечно, гораздо продуктивнее.
2. Запустите процесс постоянных улучшений. Многие рассчитывают на какой-то счастливый случай или переломный момент, который изменит их жизнь в одночасье. На самом деле все достижения — это результат небольших постоянных шагов в выбранном направлении. Например, трейдеры Форекс далеко не сразу начинают успешную торговлю, этому предваряет упорная работа над ошибками и пониманием рынка, непрерывное изучение особенностей Forex, стратегий торговли и различных методов анализа. Затем практика на бесплатных учебных аккаунтах, для этого можно скачать бесплатную программу Forex, и затем — постепенное развитие и заработок на реальных счетах.
3. Наберитесь смелости. Движение к воплощению мечты не будет гладким, придется идти на риск, шагать в неизвестность, преодолевать себя и свои страхи.
4. Воспитайте в себе упорство. Везение или его отсутствие — это вечная отговорка для людей, упорно не желающих ничего делать. Если взять биографию любого выдающегося человека, то можно увидеть, что его путь к намеченной цели был сложным и тернистым, полным неудач и падений. Нужно быть упорным, чтобы выдержать эти удары и затем продолжать двигаться вперед. Упорство — это один из ключевых компонентов успешного движения к цели.
5. Старайтесь создавать ценность для людей. Только реализуя весь свой потенциал, отдавая свои таланты, можно получить все те материальные блага, о которых вы мечтаете. Просто постоянно вкладывайте душу во все, чем занимаетесь. Люди, которые выходят на определенный уровень развития, и как следствие, на определенный уровень достатка, очень хорошо это понимают. Деньги и материальные блага придут как следствие правильно выбранного направления для реализации своих способностей.
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