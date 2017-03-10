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Home Пять главных ошибок начинающего водителя Быстрые деньги: автоломбард Как самостоятельно заменить поршневую на своем авто? Авто Для того, чтобы осуществить замену поршневой системы двигателя, необходимы: Деньги.

Хорошо оборудованный гараж.

Необходимые инструменты.

Большое желание. Этого процесс начинается с разборки двигателя. Для этого: Производится снятие головки. При этом обращайте внимание на ее прокладку, ведь она является индикатором состояния вашего двигателя. С помощью напильника с треугольными гранями цилиндры очищаются от нагара. Это необходимо для определения степени изношенности движка. Если автомобиль приобретался подержанным, важно определить, новый ли двигатель на нем, либо он уже подвергался капитальному ремонту. Надо провести пальцем по верхним границам цилиндра. При этом должна явно чувствоваться небольшая ступенька. Кроме того, нелишним будет проверить ремень и ролик ГРМ и заменить в случае необходимости. Здесь можно найти хорошие ролики ГРМ для автомобилей ВАЗ. Далее замеряется диаметр цилиндра штангенциркулем. Показатели его конусности и эллипсности не могут превышать отметки в 0,03 мм. Отворачиваются крепежные элементы на подушках движка, сам двигатель приподнимается, раскручиваются болтики на поддоне, он снимается. Сливается остаточное количество масла, рассматривается поддон. Тут не должно быть никаких обломившихся деталей. Нельзя забывать и об оценке масляной пленки этой детали автомобиля. В случае искрения и переливания можно говорить о том, что вкладыши существенно износились. Затем снимаются крышки шатунов, они извлекаются из блоков цилиндра, удаляются вкладыши. Шатун зажимается, убираются кольца. Потом вытаскиваются и рассматриваются поршни, предварительно выбив из них палец. В случае обнаружения дефектов, надо будет купить новые запчасти. Для этого смотрим на поршневое днище – на него наносится цифра и буква, которые обозначают категорию отверстий под поршневыми пальцами и класс поршня соответственно.

