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Home Лечебная глина Как получить больше от учебной программы Бизнес Для улучшения результата учебных программ, исполнители должны фокусироваться на том, что происходит на рабочем месте после обучения. Компании во всем мире тратят до $100 млрд. на обучение сотрудников с целью улучшения их результативности. Они предлагают им тренинги по коммуникации, продажам, управлению результативностью или экономной операционной деятельности. Но подобное обучение обычно не приносит заметного результата. Лишь четверть респондентов, принявших участие в опросе McKinsey, подтвердили, что их учебные программы частично повлияли на результативность бизнеса. Большинство же компаний даже не занимаются мониторингом возврата инвестиций в обучение, хотя оценка какчества обучения персонала, как и оценка условий труда (см. http://ecote.su/) имеют очень важное значение. Люди должны захотеть учиться.

Обучение взрослых людей является абсолютно предсказуемым. Прежде, чем работник эффективно усвоит новый навык, он должен понимать, каким образом и в какой ситуации он может быть применен. В противном случае существует высокая вероятность, что вместо активных студентов, ваши сотрудники станут «вынужденными узниками» и будут ходить на занятия не потому, что хотят получить знания, а потому, что от них требует этого работодатель. Избегайте вредного менталитета.

Даже если человек действительно изучил то, что ему пытался донести тренер — в очень многих случаях он не будет применять это на практике. Это значит, что обучение было пустой тратой времени. Вредный менталитет заключается в том, что человек не хочет меняться — от него нужно избавляться. Привлекайте лидеров.

Чтобы убедиться, что урок будет усвоен, а навыки применяться даже после окончания учебы, компании должны заручиться поддержкой лидеров. Очень важно, чтобы после обучения лидеры своим собственным примером показывали, какой должна стать «новая жизнь» в компании. Если же даже лидеры будут вести себя по-старому — то это послужит явным сигналом для других, что изменения совсем необязательны. Усиливайте новые навыки.

Работники редко способны эффективно использовать приобретенные знания сразу после окончания учебной программы. Старые привычки никуда не исчезают. Поэтому поддержка и усиление новых типов поведения после обучения является очень важным фактором. Оценивайте результат.

Необходимость оценки результатов обучения кажется очевидной, но большинство компаний не проводят ее. Исследование McKinsey показывает, что только 50% организаций прибегали к опросу студентов о том, как они восприняли обучение. И, что даже хуже, менее 30% используют хотя бы одну другую метрику. Проблемы во время обучения могут быть разными. Но большинство из них происходят вне аудитории. Только сфокусировавшись на создании благоприятной среды, компании способны существенно повысить эффективность учебных программ.

