Средств для ухода за зубами и деснами выпускается довольно много. Зубными пастами пользуются все, а вот о существовании ополаскивателей мало кому известно. Зачем они нужны? Как правильно выбрать качественное и действительно эффективное средство?

Назначение

Ополаскиватели – жидкости, которые способствуют уничтожению патогенной микрофлоры в ротовой полости. Они отлично освежают дыхание, вымывают мягкий налет, образующийся на поверхности эмали. Если регулярно полоскать рот, можно предупредить развитие воспалительных процессов и кариеса. Ближайшая честная профессиональная стоматология Вам это подтвердит.

В продаже есть различные ополаскиватели для рта. Одни предназначены для профилактики, другие используются с лечебной целью. Профилактические жидкости подходят для ежедневного применения. Их можно выбрать самостоятельно. Средства для лечения покупать следует только по рекомендации врача. В них содержатся сильные антисептики. Такие вещества способны уничтожить не только патогенную, но и полезную микрофлору.

Правила выбора

Ориентироваться при выборе ополаскивателя нужно не только на внешний вид упаковки, запах жидкости или ее цвет. Учитывать необходимо состав. Если в нем присутствует триклозан, хлоргексидин или бензидамин, от покупки лучше отказаться. Эти вещества являются антисептиками. Пользоваться ополаскивателем с таким составом можно всего лишь 2-3 недели. Для ежедневного применения выбирать желательно средства с натуральными компонентами. Хороший эффект оказывают жидкости с экстрактами ромашки, шалфея, мелиссы, хвои.

Иногда при производстве ополаскивателей используется спирт. Такие средства не подходят детям. Для них выбирать жидкости нужно без вредных веществ.

Если эмаль слабая, ее стоит укреплять. Поможет ополаскиватель, который содержит фторид натрия. Именно фтор делает поверхность зубов крепкой, устойчивой к разрушительному действию болезнетворных микроорганизмов.

При покупке средств гигиены привлекают внимание жидкости, окрашенные в разные цвета. Часто в них присутствуют красители, которые способны изменять цвет эмали. Чтобы не спровоцировать появление косметического дефекта, пользоваться стоит бесцветными средствами.

Гигиена рта – мера профилактики, которая позволяет поддерживать зубы в отличном состоянии. Помогают в этом качественные зубные пасты и ополаскиватели. Пользуясь такими средствами, можно укрепить эмаль, избавиться от налета и освежить свое дыхание.