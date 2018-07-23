Какую кровлю для дома выбрать

На нынешнем рынке строительных материалов присутствует большой ассортимент сырья для обустройства крыши. Выбирать нужно, имея необходимые данные об этом материале. К ним стоит отнести крутость и уклон крыши дома. Важно изучить конструкцию крыши и обозначить ее тип.

Конструкция кровли

Конструкция кровли обеспечивает заслон дома от наружных воздействий (дождя, снега). Крыша бывает плоской или высокой, состоящей из скатов. Они отводят осадочные воды. Крыша сооружается на стропилах.

Различие кровли по видам

Крыши разделяются на несколько видов. На протяжении многих лет определилось несколько видов: в виде шатра, крестовая, односкатная и двускатная, а также мансардная крыша. Также существуют еще навесы-маркизы, ознакомиться с которыми можно здесь. Крыша двускатного вида считается одной из старинных конструкций. Обе плоскости (скаты) крыши стоят под уклоном и состыковываются на коньке строения. На торцах здания возникают вертикальные стенки треугольной формы. Эта стенка называется щипцом. Скаты отводят выпавшие осадки в центр кровли к сточным желобам.

Вальмовый тип крыш создает скат, а не щипец. В зданиях квадратного вида строят крышу в виде палатки и формируют крестообразные кровли. Мансардная крыша имеет большие размеры внутри. Ее устанавливают для размещения разного рода комнат. Такая кровля считается самым известным и полезным видом. Названа она по имени знаменитого архитектора в стиле барокко – Мансара. Склон этой конструкции обладает надломленной формой. Вверху он более покатый, а внизу крутой. Также необходимо разобраться, какая крыша подходит к определенной конструкции.

Цена кровли

Одним из важных факторов считается цена на данную кровлю. Стоимость зависит от угла уклона. Чем он выше, тем дороже стоимость кровли. На крышах с большим уклоном чаще всего используют керамическую черепицу. Она бывает плоской и рифленой. Черепица очень тяжелая, поэтому необходимо усилить стропила и обрешетки. Сегодня металлочерепица – это легкий и практичный материал. Она имеет твердое покрытие и большой выбор цвета. При строительстве пологих кровель используют плоский или волнистый шифер. Для этих строений применяют сосну. Ее просто обрабатывать, она к тому же достаточно легкая.