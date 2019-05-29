Казино Вулкан Ставка: обзор игрового заведения

За развитием цифровых технологий успеть очень сложно. Интернет в современное время представляет много возможностей, за которые хочется сразу ухватиться и с помощью них реализовать свои идеи. Азартный гемблинг также схватился за возможность реализации бизнеса в интернете и справился с задачей успешно. Приняв во внимание пожелания пользователей, включив инновации и реализовав универсальную систему гемблинга одно из самых популярных заведений в сети Вулкан Ставка представило уникальное место для всех любителей игровых автоматов, рулетки и покера. Vulcan ставка на этом не остановилось, дополнив основные игровые возможности продвинутой бонусной системой.

Особенности казино

Заведение Вулкан Ставка разноплановое и принимает игроков из таких стран:

России,

Армении,

Азербайджана.

Пользователи указанных стран имеют свободный доступ к клубу и полноценный доступ ко всем возможностям. При этом расчет на сайте происходит в двух валютах – рублях и долларах.

Заведение представляет полноценный ассортимент игровых автоматов, который включает слоты от известных разработчиков: Новоматик, НетЕнт, Игрософт и IGT. Автоматы поступают в заведение на официальной основе благодаря партнерству непосредственно с дистрибьюторами качественных игр. Пользователи первыми получают доступ к новинкам и их тестированию.

Регистрация

Чтобы вдоволь насладиться игровыми возможностями сайта рекомендуется пройти быструю регистрацию. У игрока появится идентификационный аккаунт и доступ к платным ставкам. Благодаря сотрудничеству с социальными сетями для идентификации можно использовать данные ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru, Facebook, Google+ и Twitter. Выберите из списка подходящий сайт и введите данные в всплывшем окне.

Бонусная программа

Денежные потоки увеличатся если активировать бонусную программу игрового клуба Вулкан. У новичков будет возможность получить 30%, 60%, 90% на пополнения счета. Уровень пользователя повышается благодаря накоплению баллов. За каждую ставку игрок получает равное количество баллов, которые и передвигаю пользователя по статусу. Любой игрок способен достигнуть максимального уровня и получать 100% бонус.

Как оплатить ставки?

Самым распространенным способом пополнения игрового счета в казино Вулкан Ставка является электронный. В списке методов Яндекс Деньги, QIWI, WebMoney, Альфа-Клик, Liqpay, Moneta.ru, Bitcoin. Также игроки могут использовать оплату банковскими картами Visa и Mastercard. Перевод денег занимает около 10 минут.