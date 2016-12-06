В устройствах Apple обнаружена ошибка, которая позволяет без труда обойти блокировку активации. Включается блокировка, если владелец устройства предварительно активировал функцию «Найти iPhone». Данный инструмент блокирует использование Apple Watch, iPod touch, iPhone или iPad сторонними лицами в случае кражи или потери устройства.

Первым сообщил об обнаружении проблемы Хемант Джозеф (независимый исследователь). Он признался, что приобрел на eBay iPad, заблокированный предыдущим владельцем, после чего решил попробовать разблокировать его. Это и позволило обнаружить проблему в устройстве.

Когда мобильное устройство находится в режиме «Найти iPhone», при включении система предлагает подключиться к сети Wi-Fi. Если в этот момент выбрать опцию «Другая сеть», откроется панель с параметрами (выбор протокола, ввод названия сети и т.д.). Некоторые протоколы также потребуют ввода пароля и логина.

Джозеф обнаружил отсутствие ограничения на максимальное количество символов в данных полях. При вводе очень длинного значения может возникнуть ошибка, которая позволяет обойти блокировку и попасть на стартовый экран. Спровоцировать ошибку можно двумя путями. Можно использовать специальный «умный» чехол, заставляющий устройство «засыпать» и «просыпаться» (при открытии/закрытии). Данный метод актуален для iOS версии 10.1, в версии 10.1.1 ошибка устранена. Пока не сообщается, актуальна ли данная проблема для iPhone 6s, однако в любом случае стоит обновиться на самую последнюю версию iOS, доступную на текущий день.

Второй вариант предложили эксперты Vulnerability Lab, которые обратили внимание на работу Хеманта Джозефа. Они обнаружили, что ошибка возникает и в версии 10.1.1 – при использовании функции поворота экрана и режима Night Shift. Специалисты даже опубликовали видео с наглядной демонстрацией обхода блокировки. Домашний экран на записи показывается только на мгновение, однако специалисты пояснили, что если в этот момент быстро нажать на кнопку питания, можно сохранить доступ к основному экрану.