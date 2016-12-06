Инвестиции в недвижимость за границей невозможно сделать, не выезжая из родной страны. Только в период оформления договора купли-продажи и аренды придется вылететь в страну, где приобретается дом или квартира, как минимум несколько раз. Да и потом нельзя без периодических проверок состояния недвижимости, для которых тоже потребуется пересекать границу. Конечно, для первичной оценки состояния недвижимости, как и в России, лучше всего обратиться к услугам оценочной компании. Оценочная компания имеет немалый опыт в этом деле, знакома с особенностями недвижимости конкретного региона, что, в свою очередь, позволит Вам избежать проблем, связанных с незнанием этих особенностей, и, соответственно, сэкономить свои деньги.

Для таких путешествий, разумеется, нужна виза. Поскольку люди, приобретающие недвижимость, вкладывают таким образом свои финансы в экономику страны, где эта недвижимость расположена, большинство государств старается сделать максимально упрощенные условия получения визы. Так, к примеру, в странах, где действует Шенгенская виза, инвестиции в недвижимость дают право на получение мультивизы сроком действия на год. Она дает возможность многократно пересекать границу и оставаться там до 90 дней за каждые пол года. В Финляндии условия еще более выгодные, там мультивиза выдается сроком на два года, не исключается такая возможность и для владельцев дома или квартиры в Испании, хотя там вопрос решается индивидуально.

Вклады в недвижимость в Болгарии или Великобритании дают возможность получить визу на два-три года, по ситуации, а на Кипре срок действия визы составляет полтора года. Самое главное, что право постоянно пересекать границу получает не только непосредственный владелец объекта недвижимости, но и его супруг и дети.

Во многих странах (Хорватия, Египет, Турция и некоторые другие) приобретение недвижимости подразумевает получение вида на жительства, а иногда и гражданства.

Так что инвестиции в недвижимость за границей выгодны не в плане получения дохода, но и с точки зрения возможности беспрепятственно въезжать в страну и отдыхать там в свое удовольствие, что справедливо, впрочем, не для всех стран. В тех же США наличие собственной недвижимости не дает льгот при получении ВНЖ, да и в большинстве стран Шенгенской зоны жилье лишь упрощает процесс получения визы, но никак не вида на жительство.