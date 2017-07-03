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Июл 03
В современных квартирах очень часто используется зонирование территории, особенно популярен этот прием среди дизайнеров интерьера.
Цели зонирования территории:
- Разделение комнаты на несколько функциональных зон. Например, разделения столовой и рабочей зоны на кухне. Особенно актуально это может быть, если Вы решили заняться бизнесом и предоставлять возможность снять квартиру на сутки в Самаре. Для посуточной аренды квартир важен внешний вид и функциональность, ведь, как правило, на сутки или несколько люди едут в Самару в деловые коммандировки и прежде всего им нужно удобство и функциональность, а правильное зонирование пространства поможет достичь одновременно двух этих целей и сохранить эстетику.
- Создание отдельной зоны для уединения или времяпровождения в общей комнате, это может быть детский уголок или рабочее место.
- Отделение зоны для сна в однокомнатной квартире.
- Визуальное расширение пространства и наоборот.
Способы зонирования пространства:
- Зонирование различными конструкциями. Это могут быть разнообразные перегородки: декоративные (различные ширмы или передвижные перегородки) и сконструированные, для их изготовления используются такие материалы как: стеклоблок, фанера, дерево и др. Если перегородку декорировать, она будет не только выполнять функциональные задачи, но и будет декоративным дополнением в интерьере. Кроме того в качестве разделительных конструкций используются фальшь стены, различные арки и полуарки, многоуровневые потолки, подиумы и др.
- Текстильное зонирование. Наверное, самый простой из способов, пространство комнаты разделяется при помощи штор. Очень удобно таким способом создавать приватный уголок.
- Зонирование при помощи мебели. Чаще всего используются различные шкафы, стеллажи или мягкая мебель. Для разделения кухонного пространства многие используют барную стойку.
- Зонирование цветом. Деление комнаты можно произвести, наклеив разные по цвету обои или покрасив стены различной краской, выделив необходимую зону.
- Зонирование освещением. Определённую зону квартиры можно выделить, подсветив ее светодиодами или светильниками.
- Комбинированное зонирование. Использование нескольких способов одновременно.
Основные нюансы, которые стоит учесть при зонировании помещения:
- Не стоит делить вдоль прямоугольную комнату, впоследствии вы получите два узких и длинных пространства.
- При зонировании помещения с большим окном не нужно его разделять перегородкой, иначе комната приобретет обрезанный вид.
- Перегородки, идущие сплошь от пола до потолка, не рекомендуется устанавливать в низких помещениях, так как они визуально сделают их еще меньше.
- Большое количество декоративных элементов загромождают пространство.
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