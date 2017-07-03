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Home Брокеридж торговых центров Зонирование пространства. Для чего и каким способом? Дом В современных квартирах очень часто используется зонирование территории, особенно популярен этот прием среди дизайнеров интерьера. Цели зонирования территории: Разделение комнаты на несколько функциональных зон. Например, разделения столовой и рабочей зоны на кухне. Особенно актуально это может быть, если Вы решили заняться бизнесом и предоставлять возможность снять квартиру на сутки в Самаре. Для посуточной аренды квартир важен внешний вид и функциональность, ведь, как правило, на сутки или несколько люди едут в Самару в деловые коммандировки и прежде всего им нужно удобство и функциональность, а правильное зонирование пространства поможет достичь одновременно двух этих целей и сохранить эстетику.

Создание отдельной зоны для уединения или времяпровождения в общей комнате, это может быть детский уголок или рабочее место.

Отделение зоны для сна в однокомнатной квартире.

Визуальное расширение пространства и наоборот. Способы зонирования пространства: Зонирование различными конструкциями. Это могут быть разнообразные перегородки: декоративные (различные ширмы или передвижные перегородки) и сконструированные, для их изготовления используются такие материалы как: стеклоблок, фанера, дерево и др. Если перегородку декорировать, она будет не только выполнять функциональные задачи, но и будет декоративным дополнением в интерьере. Кроме того в качестве разделительных конструкций используются фальшь стены, различные арки и полуарки, многоуровневые потолки, подиумы и др.

Текстильное зонирование. Наверное, самый простой из способов, пространство комнаты разделяется при помощи штор. Очень удобно таким способом создавать приватный уголок.

Зонирование при помощи мебели. Чаще всего используются различные шкафы, стеллажи или мягкая мебель. Для разделения кухонного пространства многие используют барную стойку.

Зонирование цветом. Деление комнаты можно произвести, наклеив разные по цвету обои или покрасив стены различной краской, выделив необходимую зону.

Зонирование освещением. Определённую зону квартиры можно выделить, подсветив ее светодиодами или светильниками.

Комбинированное зонирование. Использование нескольких способов одновременно. Основные нюансы, которые стоит учесть при зонировании помещения: Не стоит делить вдоль прямоугольную комнату, впоследствии вы получите два узких и длинных пространства. При зонировании помещения с большим окном не нужно его разделять перегородкой, иначе комната приобретет обрезанный вид. Перегородки, идущие сплошь от пола до потолка, не рекомендуется устанавливать в низких помещениях, так как они визуально сделают их еще меньше. Большое количество декоративных элементов загромождают пространство.

