Ячеистый бетон – это пористый искусственный камень, в котором поры равномерно распределены по всему объему. Благодаря такой структуре, этот материал имеет целый ряд преимуществ перед традиционным кирпичом. Различают два вида ячеистого бетона: пенобетон и ячеистый бетон автоклавный (газосиликат). Эти два вида близки по своим потребительским свойствам, но отличаются по технологии изготовления. Иноформация же о видах кирпича, цене и способах изготовления может быть найдена на сайте компании Оптима-Гранит.

Пенобетон

Для приготовления пенобетонной смеси используют песок, цемент, пенообразователь (органический или синтетический) и воду, иногда вместе с песком добавляют шлак. Чаще всего, пенобетонную смесь готовят непосредственно на строительной площадке и подают под давлением для заполнения пустот или для устройства теплоизоляции. В смесь добавляют пластификаторы и ускорители процесса твердения. Существуют технологии, которые позволяют изготавливать пенобетонные блоки различных размеров и форм, применяемых в малоэтажном строительстве.

Газосиликат

Для производства газосиликата используют песок, цемент, известь и воду. Смесь поступает в автоклав, где при определенной температуре и давлении происходит выделение водорода в результате смесь вспенивается, при этом ее объем увеличивается в 5 раз. Так как для изготовления газосиликата нужны специальные условия, то его изготавливают на предприятиях в виде блоков. Большим плюсом является возможность изготовления элементов различной плотности. Повышение плотности ведет к снижению теплоизоляционных свойств, но увеличивает прочность.

Преимущества

Преимущества ячеистых бетонов перед традиционным кирпичом или тяжелым бетоном – очевидны и их несколько:

Небольшой вес (экономия на фундаменте)

Низкая теплопроводность (экономия на утеплителе)

Легкость возведения зданий (экономия на оплате специалистам)

Наверное, поэтому ячеистые бетоны становятся все популярнее.