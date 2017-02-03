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Home Замечательный фильм о боксе «Нокдаун» Зимний отдых в Башкирии Общество Климат прекрасного края, неописуемая красота гор и возможность провести время с пользой для здоровья привлекают туристов — любителей активного образа жизни. Один из самых известных курортов Урала является Абзаково. Это настоящий рай для сноубордистов и лыжников. Новички в спорте могут оттачивать навыки на небольших спусках, а опытные лыжники будут рады крутым и опасным поворотам. Горнолыжные трассы на курорте проложены через лесной массив, поэтому спортсмены совмещают приятное с полезным — наслаждаются прогулкой и красотой природы. В Абзаково есть небольшой зоопарк с ухоженными питомцами. Добраться до курорта можно на маршрутке из Магнитогорска. Номер в гостинице обойдется примерно в 1500 рублей.

В городе Белорецке есть знаменитый курорт Мраткино, куда можно поехать даже с ребенком. Приехав туда, вы сможете покататься на санках, сноубордах, лыжах, а также поплавать в бассейне. Цены на курорте демократичные. Стоимость проезда на поезде из Уфы до Белорецка — от 500 рублей, также туда возят автобусы — от 250-ти рублей за билет. Остановиться для временного проживания можно на территории горнолыжного центра в корпусе за 700-800 рублей в сутки. Если же Вам захочется еще больше экстрима и холода, то можно взять авиабилеты Москва-Якутску на http://aviroom.ru/air-tickets_moskva-yakutsk/ и махнуть прямиком в Якутск, посмотреть на вечную мерзлоту.

Курорт Металлург-Магнитогорск располагается за Магнитогорском. Автобусы отходят до железнодорожного вокзала. К услугам туристов картинг, тюбинг и 9 трасс. Для детишек есть специальный детский клуб. Проживание в гостинице стоит от 1500 в сутки. Захватывающие и веселые виды спорта придутся по душе и взрослым, и детям.

В черте города Уфа располагается Олимпик Парк. К услугам гостей 4 трассы, среди которых есть спуски для спортсменов, обожающих скорость, а также для новичков. Если вы отдаете предпочтение сноуборду, то сможете покататься на специально оборудованной трассе. Детей порадует горка и детский склон. Номер в гостинице стоит от 1400 рублей, но можно поселиться и в хостеле с неплохими условиями за 400 рублей в сутки.

