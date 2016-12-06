Кто-то помнит такую картинку из детства: утром мама встряхивает на балконе постельное белье. Или выкладывает пухлые подушки на перила. Зачем она это делала? Зачем проветривать постельные принадлежности?

Это звучит невероятно, но в среднем каждый из нас теряет за ночь около 1,5 литров влаги. Некоторые больше, некоторые меньше. А где собирается эта влага? В постельном белье и матрасе. Создается идеальная питательная среда для микробов и плесени. Это не остается без последствий: аллергических реакций, аллергической астмы, постоянных простуд и приступов кашля. Регулярно проветривая постельное белье, можно избежать этих неприятностей. Особенно в этом нуждается детское постельное белье, ведь что может быть важнее здоровья детей.

Проветривать постель правильно

На что нужно обратить внимание? Короче говоря, все, что улучшает циркуляцию воздуха, полезное действие. Можно с утра распределить постельные принадлежности и матрас по комнате на стулья, вешалки, подоконник. Если для этого требуется слишком много времени, по вашим понятиям, просто уберите белье с матраса. В любом случае оно не должно находиться на нем в течение всего дня. Это предотвращает подачу воздуха к матрасу и, в соответствии с этим, его и проветривание.

Кроме того, белье нужно менять не реже одного раза в две недели. Если вы ночью обильно потеете, даже каждую неделю. Протектор между матрасом и простыней может предотвратить попадание влаги на матрас. Но при этом его тоже надо промывать время от времени. Воспользуйтесь появляющейся возможностью подержать иногда матрас несколько минут на балконе под солнечными лучами. Это удивительно помогает, так как УФ-лучи убивают микробы.

Что еще можно сделать

Раз в четыре недели, или, по крайней мере, шесть раз в год матрас надо переворачивать. Кто хочет добиться от этого большего эффекта, может дополнительно почистить его, обратившись к профессионалам. Каждые восемь лет матрас нужно менять. Высококачественные одеяла и подушки из овечьей шерсти также нельзя использовать дольше шести-восьми лет. Смена одеял и подушек из низкокачественных материалов рекомендуется каждые три года.