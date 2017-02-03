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Home Декор интерьера в темных тонах. Красиво и необычно! Зимний отдых в Башкирии Замечательный фильм о боксе «Нокдаун» Культура Действие разворачивается в Америке во времена Великой депрессии. Джеймс Брэддок занимается профессиональным боксом и готовится к своему главному бою. Звание чемпиона мира всего лишь в одном шаге, и поэтому он усиленно тренируется, подходя к бою в максимально хорошей кондиции. Но, несмотря на все усилия, бой завершается поражением Брэддока.

Если вы будете смотреть «Нокдаун» далее, то узнаете, что герой был вынужден уйти из бокса. Многие люди в то время теряли работу, поэтому он соглашался на любую должность, лишь бы иметь возможность заработать немного денег для своей семьи. Жена Джеймса старается помочь мужу, всячески поддерживая его начинания, хотя травмы, полученные на ринге, были достаточно серьёзными, Джеймс не переставал надеяться на возвращение в мир бокса, где чувствовал себя намного уютнее, чем в мире обычных людей.

И вот, наконец, ему выпадает такой шанс. На бой не может отправиться травмированный боксер, и герою предлагают его заменить. Он соглашается на бой и снова возвращается в «боксерскую обойму», которую никак не может забыть. Но предстоящее сражение должно быть непростым: соперник Брэддока — претендент на титул чемпиона мира. Несмотря ни на разницу в весе, ни на травмы и отсутствие должной подготовки, Джеймс смог выиграть поединок. И не просто выиграть, а сделать это досрочно, в третьем раунде! Конечно, сейчас это выглядит фантастикой, ведь без должной подготовки сейчас и нечего мыслить о том, чтобы выйти в ринг. Как минимум, сначала нужно записаться в секцию бокса, например, в http://moscowboxing.ru/ позаниматься какое-то время, обрести определенные навыки и физическую форму, и потом уже пробовать свои силы в ринге.

Победа главного героя стала настоящей сенсацией, и его карьера пошла в гору. Победив ещё в нескольких поединках, Джеймс Брэддок получил шанс сразиться с действующим чемпионом Максом Бэром. Бой с чемпионом может оказаться последним в жизни Джеймса, так как Макс уже убил на ринге двух человек. Предлагаем вам «Нокдаун» посмотреть самостоятельно, и тогда вы, став свидетелем дальнейших событий фильма, узнаете итог поединка.

