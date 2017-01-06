Сегодня, жалюзи стали одним из самых популярных видов декорирования оконных проемов, при чем не важно, где, в Самаре, в Москве, в Лондоне. Что, впрочем, не удивительно. Поскольку они намного удобнее штор и, при этом, не менее, а иногда и более, красивы.

Какие жалюзи выбрать?

Неплохим вариантом офисного декора считаются алюминиевые жалюзи с горизонтальными планками. Их стоимость, в принципе, невелика, ухаживать за ними проще простого, они отличаются самым разнообразным оформлением, поэтому выбрать подходящий для вашего офиса вариант не составит труда. Можно зайти в салон жалюзи в Самаре и воочию посмотреть, как выглядит тот или иной тип жалюзи.

Жалюзи с перфорацией служат для рассеивания солнечного света, изделия с гладкими планками отражают его и распространяют по помещению, бархатные, напротив, поглощают его, отчего становятся еще привлекательнее.

Однако алюминиевые жалюзи быстро деформируются, что отражается на их внешнем виде, поэтому не рекомендуется вешать их на дверях и окнах, которые необходимо часто открывать-закрывать.

Жалюзи с деревянными ламелями более удобны. Они и выглядят значительно эстетичнее, и срок службы у них выше. Изготавливаются они из легких пород, поверхность защищается лаковым покрытием. Такие жалюзи выглядят очень благородно и подходят для всех типов помещений, однако они несколько тяжеловесны.

Пластиковые или тканевые жалюзи очень удобны. За ними легко ухаживать, они имеют строгий вид и поэтому отлично смотрятся в офисе.

А теперь перейдем к вертикальным жалюзи. Они намного удобнее горизонтальных. Отлично пропускают свет, при этом, не позволяют солнечным лучам проникать в помещение. В офис чаще всего приобретают алюминиевые или пластиковые жалюзи, но встречаются и тканевые. Как правило, их приобретают для кабинетов сотрудников среднего звена и руководства.

На них практически не скапливается пыль, они легко моются их можно обновить. Демонстрационные залы и переговорные комнаты декорируют изделиями ламели которых имеют специальное покрытие blackout. Это покрытие не пропускает свет, поэтому в помещениях можно проводить просмотры презентаций или рекламные компании.

Алюминиевые жалюзи подходят для складов, подвальных и технических помещений. Они практичны, удобны и функциональны.

Кабинеты высшего руководства лучше всего декорировать жалюзи с мультифактурным покрытием. Эти изделия смотрятся очень дорого и эстетично. Они превосходно пропускают свет, задерживают солнечные лучи и не требуют особого ухода.