Оформление интерьера в темных тонах всегда считается более сложной задачей, чем работа с нежной пастельной гаммой. Черный, коричневый, болотный, терракотовый, бордовый, темно-синий способны как создать совершенно неповторимую атмосферу, так и подчеркнуть все недостатки комнаты. Особенно осторожно нужно подходить к комбинации темных оттенков в квартире, которая не может похвастаться большой площадью и высокими потолками.

Черный цвет

Черный цвет менее универсален, чем белый, и сочетается далеко не с каждым оттенком. Чтобы обстановка не выглядела по-траурному мрачной, черный необходимо вводить в интерьер только в качестве небольшого фрагмента. Для отделки поверхностей большого размера выбирайте не чистый черный цвет, а его оттенки, то есть серый, пепельный или графитовый. Не стоит увлекаться и такой комбинацией, как черный плюс белый. Контрастные цвета великолепно сморятся, но почти всегда быстро приедаются, вызывают психологический дискомфорт и ощущение хронической усталости. При подборе пары для черного дизайнеры советуют обратить внимание на лиловый, розовый, голубой и салатовый.

Комбинация ярких и темных оттенков

Создавая комбинацию ярких и темных цветов, всегда отдавайте предпочтение теплым, но не агрессивным оттенкам. Например, оранжевый и желтый прекрасно сочетаются с коричневым, черным и болотным. Яркие и теплые оттенки не только делают всю обстановку наряднее, но и создают ощущение дополнительного тепла, что имеет значение для людей, живущих в регионах с низкими зимними температурами. Но если оранжевый в чистом виде все же больше подходит для отделки детской комнаты, то в сочетании с темным цветом в декоре сразу же появляется изысканность, а следовательно, эта комбинация прекрасно будет смотреться даже в гостиной. Кроме того, темные цвета можно сочетать с отделкой дома деревом — http://siberian-forest.ru/polezno/345-otdelka-doma-derevom.html. Вкрапления темных цветов на деревянной отделке будет смотреться очень красиво и дорого.

Сочетание темных цветов

Создание интерьера исключительно в темных тонах требует от дизайнера настоящего профессионализма: необходимо знать возможности каждого цвета и точно представлять оттенки в конкретной планировке. Выбирая материалы для декора в темных тонах, изучите покрытия с красивой и ярко выраженной текстурой. Например, комната, декорированная тканью или текстильными обоями, сочетающими черный и синий, всегда смотрится очень элегантно. В данном варианте отделки позвольте доминировать синему цвету, а черный применяйте только для оформления акцентирующих деталей. Наиболее часто черные и синие цвета можно увидеть в классических интерьерах, требующих создания по-настоящему роскошной обстановки, исключающей любой намек на вульгарность.

Неплохим вариантом темного декора можно назвать оформление, в котором присутствуют цвета, часто встречающиеся в живой природе. Болотный, терракотовый, коричневый прекрасно подойдут для отделки в любом стиле, имеющем природную направленность. И хотя эти тона относятся к темной цветовой гамме, они не делают помещение мрачным и хорошо смотрятся даже в небольших комнатах.