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Home Все про кованые заборы — разновидности, необходимость, область применения Виды садовой мебели Выбор карниза для штор Дом В последние несколько лет эксперты в области дизайна интерьера стали замечать фундаментальный сдвиг в предпочтениях домовладельцев. На протяжении нескольких выпусков известное телешоу «Design on a dime» («Дизайн за копейки») показывало, как хозяева сами, без помощи специалистов, создают потрясающее оформление своего жилья, используя простые и недорогие элементы декора. Всё чаще владельцы предпочитают самостоятельно украшать свой дом, не прибегая к услугам дизайнеров интерьера. Сам по себе такой подход к вопросу очень полезен, однако стоит учитывать, что в области дизайна есть такие задачи, где помощь и советы профессионала помогут вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Выбор подходящего карниза для штор — одна из них.

Прежде чем начать искать подходящий карниз, определитесь с тем, какие шторы вы собираетесь повесить. Для каждого вида драпировок существует отдельный тип карнизов и креплений. Для установки обычных занавесок можно использовать карниз в виде декоративного стержня. Для рулонных штор подойдёт деревянная или металлическая штанга. Прямоугольные драпировки почти всегда крепятся на карнизы из данных материалов. При креплении занавесок нестандартного размера или формы лучше всего использовать специальные карнизы, для этого вам нужно обратиться за помощью к сотрудникам магазина или профессиональным мастерам.

Вам также нужно обдумать, как часто вы собираетесь открывать и закрывать шторы. Если вы будете делать это регулярно, то тогда, вероятнее всего, вы захотите приобрести штангу со специальной системой шнуров для открывания и закрывания штор. Как она выглядит смотреть тут. Такие карнизы позволяют легко регулировать положение занавесок при помощи роликов и других механизмов. Двойная система раздвигает шторы в обе стороны, одинарная сдвигает их к одному краю рамы. Карнизы в виде штанги со шнурами не обязательно должны выглядеть скучно. Некоторые домовладельцы не хотят их приобретать, потому что считают, что это всего лишь простые белые металлические стержни с верёвками, но это не так. Многие компании на данный момент научились производить карнизы, на вид ничем не отличающиеся от металлических или деревянных. Многие карнизы в виде стержня отлично выглядят и при этом полностью функциональны. Некоторые производители даже достигли такого мастерства, что никто не сможет точно сказать: пластиковый карниз перед ним или прекрасные деревянный столб.

