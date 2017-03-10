Несмотря на то, что в настоящее время существует огромный выбор стройматериалов для забора, камень всё равно остаётся одним из наиболее популярных материалов. Это можно объяснить тем, что камень обладает уникальными свойствами. К преимуществам данного материала можно отнести эстетическую красоту, долговечность, прочность и респектабельность.

Эксплуатационный срок данного забора измеряется не одним десятком лет, и он напрямую зависит от надёжности используемого раствора. Этот материал является экологически чистым и пожаробезопасным. У натурального камня достаточно большой диапазон цен, который будет зависеть от разновидности природного материала. Забор из природного камня будет прекрасно сочетаться с любым интерьером. Кроме того, можно сделать забор из металлического штакетника и камня, когда основу забора и столбики Вы делаете из камня, а собственно, сам забор из штакетника. Такой забор также смотриться очень эстетично.

Тем не менее, перед сооружением такого забора необходимо определиться с выбором материала. В том случае если у вас катастрофически не хватает денег, то лучше использовать валунный камень или булыжник. Хоть данный материал и имеет невысокую стоимость, но на качестве это никак не отражается. Кроме того, такой забор можно собрать своими силами. Этот материал может быть красно-коричневого или серого цвета.

Достаточно редко можно увидеть забор, сделанный из гравия или гальки. Поскольку этот камень относится к мелкофракционным породам. Чтобы такой забор был более прочным, следует столбы и фундамент делать из кирпича. Это придаст забору более стильный и оригинальный вид.

Нередко для строительства забора используют доломитовый камень, относящийся к горным породам. Этот природный материал является достаточно мягким и имеет высокую гигроскопичность. Следовательно, он нуждается в специальной обработке.

Не менее популярным строительным материалом считается песчаник, который имеет прекрасные прочностные характеристики. Он отлично переносит воздействие холода и влаги. Кроме того, его легко обрабатывать и он может иметь полированную, тесанную или колотую поверхность.

Довольно часто можно встретить забор, сделанный из бутового камня. Этот материал имеет «неправильную» форму и прекрасно переносит любые погодные условия. Бутовый камень можно использовать как для строительных работ, так и для облицовки.

Но самым прочным камнем считается гранит. Он может иметь разную шероховатость, в зависимости от метода обработки (шлифование, полирование или опилка). В том случае если гранит не был обработан, высота его рельефа будет находиться в пределах 5-20 сантиметров.