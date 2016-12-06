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Home О погребе Безопасность на дороге Входные двери из алюминиевых профилей Дом Стоит начать с того, что алюминиевые двери практически не поддаются разрушению, кроме того, входные двери из алюминиевых профилей прекрасно выглядят и долго служат, в частности, производители гарантируют более пятидесяти лет качественной работы без какого-либо дополнительного обслуживания.

Алюминий – благородный материал, преимуществами которого являются прочность, жесткость и низкий вес. Алюминиевые двери не поддаются деформации, отлично сопротивляются внешним атмосферным условиям, кроме того, легкий вес дверей позволяет детям и пожилым людям легко открывать и закрывать их. Еще одно преимущество алюминиевых дверей – их практически идеальная точность изготовления, что придает хорошие механические свойства конструктивным элементам, профилям изделия. Это незаменимое качество для сильно нагруженных помещений, где частый поток людей, которые постоянно закрывают и открывают двери, что никак не сказывается на прочной алюминиевой конструкции.

На современном рынке можно найти алюминиевые входные двери из композитных материалов, которые исключают появление тепловых мостов в конструкции на протяжении всего срока службы двери. Подобные изделия имеют практически нулевое значение тепловой проницаемости, что позволяет сберегать тепло в помещении без дополнительного уплотнения или герметизации дверей, соответственно, можно сделать вывод, что с помощью алюминиевых дверей можно сэкономить расходы на отопление, хотя, конечно, всегда можно дополнительно установить внутренние пластиковые двери.

Устойчивость к деформации и надежность конструкции – эти качества помогают защитить домовладение от взломщиков и воров, но, конечно, если двери оснащены самым дешевым замками, то, безусловно, для вора не будет никаких проблем пробраться в жилище.

Также большим преимуществом алюминиевых дверей является их внешний вид. Это значит, что двери можно приспособить к любому интерьеру, как в новых, так и старых зданиях, например, если у вас в доме уже установлены пластиковые или деревянные двери, то к ним отлично подойдут аналоги из алюминия, которые не будут нарушать общую гармонию помещения.

Цена алюминиевых входных дверей достаточно высокая, но она полностью компенсирует их свойства. В частности, долгий срок службы, безопасность, устойчивость, жесткость, универсальный дизайн, легкость конструкции, стойкость к обесцвечиванию краски.

