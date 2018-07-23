Все про кованые заборы — разновидности, необходимость, область применения

Забор — это первое впечатление о вашей усадьбе, а как известно, его нельзя произвести второй раз. Именно поэтому оформление ворот, калитки и забора ответственное дело, ведь изнанка (внутренняя часть) и лицевая сторона должны вписываться в ландшафт, а не резать глаз. Кованые заборы являются самыми невесомыми и прозрачными. Но они задают стиль. Чтобы не был зрительно заметен конфликт стилистических направлений, посоветуйтесь со специалистами, ведь главная скрипка в этом оркестре — дом, от него следует отталкиваться. Ковка великолепно дополняет дома в рустикальном, средневековом или кантри стиле, сочетается с домами из камня, которые окружены ухоженным, грамотно распланированным и не очень густым садом. Цветы в кованых котомках на улице поддерживают кованые изгибы ворот, всевозможные арки и иная садовая мебель из других уголочков сада, дополняет целостность образа всей приусадебной территории.

Проверенные материалы

В зависимости от требуемых размеров, а еще от необходимой прочности забора, он может быть выполнен из таких материалов:

ферросплавы;

железо;

стальной сплав;

чугун (только декоративные литые элементы).

В случае если нужна особо тонкая кружевная ковка применяют алюминий или медь. Но стоимость такого декора будет на порядок выше стандартной ковки. А самым дешевым вариантом забора остается сварная сетка. Если Вам нужен именно такой забор, то достаточно перейти по указанной ссылке.

Конструктивно забор может быть секционным и сварным. В первом варианте важно аккуратно и достойно оформить опоры. Чаще всего выбирают облицовочный кирпич или камень. Сварной забор должен устанавливать опытным профессионалом, поскольку качество сварки играет определяющую роль в прочности забора.

Возможные неудобства

Кованое ограждение не будет глухим, сквозь узоры возможно в некоторых открытых местах будет просматриваться территория, поэтому если вы против посторонних наблюдателей, тогда посадите вдоль ограды живую изгородь, вьющиеся растения, тот же плющ.

Первая и основная функция забора — это защита участка, а значит, на первое место следует выдвигать требования по прочности и надежности. Прочный кованый забор цена формируется согласно количеству необходимых метров, включается стоимость монтажа и возможно дорога. Все расценки приведены ниже.