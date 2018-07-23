Виды садовой мебели

Сегодня существует много разнообразных видов садовой мебели: от обычных кресел и стульев до специальных диванов и кресел-качалок. Самым главным требованиям к этим материалам является то, что уличная мебель не должна страдать от солнца и дождя, ей не должны быть страшны перепады температуры, жара и мороз. А также, помимо всего прочего, садовая мебель должна быть красивой и, что самое главное, удобной.

Чаще всего садовая мебель изготавливается из древесины, так как именно этот материал с давних пор является наиболее привлекательным и при этом не слишком дорогим вариантом. К тому же, садовая мебель из дерева довольно устойчива к разного рода неблагоприятным условиям.

Другим достаточно популярным материалом для изготовления садовой мебели в последнее время стал ротанг, плетёная мебель из которого встречается сегодня всё чаще и чаще. Это связано с основными характеристиками мебели из ротанга: она довольно лёгкая, что при этом не сказывается на прочности (к тому же, такая мебель обычно имеет плотный металлический каркас, который не позволяет конструкции распасться). Именно эти уникальные свойства и обеспечивают плетёной мебели из ротанга такой спрос. Особенно хорошо она будет сматреться под качественными маркизами. Вы можете зайти в вебсайт и сами увидеть, насколько это красиво.

Кроме натуральных материалов сегодня всё чаще можно встретить мебель из синтетических волокон. Такая мебель по качеству не сильно отличается от дерева или металла, но при этом стоит она намного дешевле. Многие считают, что синтетические материалы вредят окружающей среде, однако современные технологии позволяют создавать экологически чистый продукт, который не будет токсичен ни для животных, ни для растений, ни для человека.

Нельзя забывать и о металлической мебели. Хоть пик её популярности пришёлся на прошлое столетие, она и в наше время не утратила своей актуальности. Металлическая мебель имеет большое количество положительных качеств: её легко протирать, она практически никогда не нуждается в ремонте, её легко защитить от неблагоприятных условий, просто покрыв защитным составом. К тому же, при необходимости изменения окружающей обстановки, металлическую мебель очень легко перекрасить в любой необходимый цвет, причём делать это можно столько раз, сколько потребуется. Металлическую мебель можно использовать на террасах, верандах и просто в качестве мебели для дачи.