Виды бань и саун: краткий обзор, характеристики

У каждого человека есть свое особое любимое место, где он спокоен и расслаблен, ощущает гармонию с миром и позитив. Для многих этим местом является баня или сауна. Существуют несколько видов саун, которые имеют некоторые различия между собой.

Русская баня

Русская баня — это, прежде всего, разогретые до красноты камни, на которые поддают воду ковшом. Температура там обычно не менее 90°С, но влажность высока — до 30%, более мягкий пар, меньшую влажность можно регулировать, наливая воды меньше, но чаще. Горячий насыщенный пар не будет тогда так обжигать кожу. Часто в воду добавляют эфирные масла, мяту, эвкалипт.

Горячий воздух прогревает организм, активизирует ток крови, тренирует тонус сосудов и капилляров, плюс еще и добавки с легким терапевтическим эффектом приводят организм в состояние умиротворенной отрешенности. А неизменным атрибутом и традицией является березовый или дубовый веник.

Финская сауна

Финская сауна предполагает действие высоких температур (до 120°С) и практически отсутствие испарения. Влажность не превышает 10%, поэтому финскую сауну можно принимать более длительное время. Сухой жар прогревает до костей и благотворно действует на органы дыхания и сосуды.

Для предупреждения ожогов и перегрева: на голову обязательна войлочная шапочка, а также войлочный коврик для сидения на полке.

Турецкая баня

Турецкая баня – это баня, где относительно невысокая температура — 60°С, с достаточно большой влажностью до — 50%. От этого, казалось бы, стоит водяная завеса в хаммаме. Ароматы для хамама в Самаре от Spirit Stone также добавляют особый шарм. В своем идеале и исторически сложившихся традициях хамам представляет центр с бассейном, а по периметру там расположены коридоры, ведущие в саму баню, но с нарастанием температуры. Чтобы хорошо прогреться, надо пройти 3-4 коридора. Здесь обязательно присутствую услуги банщика и массажиста.

Японская баня

Японская баня – фуро — очищение души и тела. А эти две процедуры разделены по времени и месту. Фуро — это купель с горячей водой около 60 °С, которая, по сути, близка к термальным источникам. В этой бане, как нигде, чувствуется фаза духовного очищения, однако само же тело должно мыться на предварительном этапе, до посещения фуро.

Инфракрасная сауна

Инфракрасную сауну вполне возможно установить в каждой квартире. Это небольшая деревянная бочка с излучателем инфракрасных лучей, которые проникают глубоко в тело, заставляя человека сильно потеть. При этом совсем не требуется подвод горячей воды.

Все сауны следует посещать только с разрешения лечащего врача, если вы страдаете каким- либо заболеванием. Помните, что высокие температуры усиливают действие косметических процедур! А также категорически запрещается прием спиртного во время посещения сауны и после него. С легким паром!