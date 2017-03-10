Жизненные ситуации часто не оставляют нам выбора, особенно когда деньги нужны «здесь и сейчас». Обратиться в банк мешает долгая бумажная волокита или отсутствие подтвержденных доходов, у знакомых и родственников также может не оказаться подходящей суммы денег…

А ведь обладая транспортным средством, решить проблему быстрых денег совсем несложно: необходимо лишь обратиться в ломбард автомобилей, владельцы которых максимально оперативно выдадут сумму, эквивалентную 70% стоимости авто. Каждый автоломбард использует в работе свои правила. Кто-то выдает деньги под залог автомобиля, кто-то и вовсе – под залог ПТС. В любом случае, на сегодня такой способ получения быстрого кредита является одним из наиболее оптимальных. Если же нужна сумма поменьше, то тогда можно обратиться в сервис обычных микрозаймов. Например, микрокредит на ccloan.kz можно получить на достаточно привлекательных условиях, и, при этом, вовсе не обязательно выходить из дома, можно все оформить через свой смартфон.

Автоломбард является «классическим» ломбардом, где займы выдаются под залог транспортных средств. Оценка авто производится специалистом ломбарда, после чего транспортное средство ставится на стоянку фирмы, а владелец машины получает на руки деньги. Разумеется, не успев погасить кредит и обратно выкупить машину, заемщик по условиям договора передает транспортное средство в собственность кредитора. Это, в свою очередь, является еще одной интересной особенностью работы автоломбардов.

Любое подобное заведение вынуждено заниматься реализацией невыкупленных машин, причем, заведение заинтересовано реализовать их максимально быстро, чтобы вернуть оборотные средства. Именно поэтому стоимость этих авто традиционно выставляется несколько ниже рыночной, а значит, изучив предложения автоломбарда, можно приобрести новую или б/у машину со значительной скидкой. Не будем забывать и о том, что все эти машины предварительно проходят скрупулезную проверку на юридическую чистоту, следовательно, за легальность покупки в данном случае можно не беспокоиться.