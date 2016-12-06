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Home Входные двери из алюминиевых профилей Бизнес, основанный на продажах товаров Безопасность на дороге Авто Каждый день мы подвергаемся опасности по пути на работу или учебу. И избежать этих опасностей помогают только внимательность и осторожность. Так где же может подстерегать опасность?

1. Пешеходный переход

С опасностью можно столкнуться на пешеходных переходах. Чтобы не попасть под колеса, необходимо сначала дождаться зеленого сигнала светофора, и прежде, чем переходить дорогу, убедиться, что машины на всех полосах прекратили движение.

2. Если вы едете в машине в качестве пассажира

Если вы едете в машине в качестве пассажира, также не исчезает вероятность того, что вы попадете в аварию. Чтобы этого избежать, в первую очередь, нельзя садиться в машину если водитель находится в алкогольном опьянении, наркотическом опьянении, если водитель уставший. Также нельзя отвлекать водителя во время движения. Необходимо пристегиваться ремнем безопасности.

3. Если вы находитесь за рулем транспортного средства.

Чтобы избежать аварии, если вы находитесь за рулем автомобиля, вы должны быть предельно внимательны. Каждый водитель обязан знать и выполнять правила дорожного движения, таким образом аварий станет меньше. Также причиной аварии может стать не только незнание водителем правил дорожного движения, но и пренебрежение этими правилами. Конечно, иногда работники автоинспекции могут устанавливать знаки, например, ограничения скорости, только лишь для того, чтобы иметь возможность заработать денег, но для таких случаев тоже есть выход из положения. Это радар-детектор или антирадар. Чтобы более подробно ознакомиться с характеристиками и ценами на радар-детекторы или антирадары смотри тут. Но следует помнить, что это средство предназначено лишь для борьбы с недобросовестными работниками автоинспекции, но не для безнаказанного нарушения правил.

4. Аварии в общественном транспорте

Аварии могут произойти и если вы едете в общественном транспорте.

Здесь в ваших силах только не мешать водителю и не отвлекать его.

Делая вывод, следует сказать, что безопасность на дороге зависит как от водителей, так и от пешеходов.

Эти факторы являются наиболее значимыми.

Естественно, влияют и погодные условия, но если водитель собран, это не проблема.

Так что соблюдайте правила дорожного движения и будьте осторожны на дорогах.

